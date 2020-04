Crece el picoteo entre horas durante el confinamiento

Tras dos semanas de confinamiento, el cambio de hábitos en la compra y consumo de los españoles se empieza a consolidar. Se va menos a comprar, pero cada vez se llenan más las cestas, lo que ha llevado a que en la semana del 23 al 29 de marzo la cuantía de la compra media se incrementara en un 42% con respecto a antes de la crisis del coronavirus, según los datos publicados este miércoles por Kantar. Pese a esa tendencia, ocho de cada 10 españoles siguen realizando la compra semanalmente, y suman casi 5 actos de compra en la semana, el 13% menos que antes del confinamiento. Los datos de Nielsen también apuntan a la misma situación. El mercado de gran consumo en España se disparó otra vez en la tercera semana de confinamiento total (del 30 de marzo al 5 de abril en los datos de Nielsen), con un incremento en las ventas del 17%, por lo que se mantiene la tendencia alcista.

Lo que está claro según las empresas que estudian al consumidor (mediante encuestas y control de compras) es que también van apareciendo nuevos patrones de consumo. El picoteo entre horas en el hogar, por ejemplo, ha crecido en un 50% desde que se iniciara el confinamiento, según Kantar. "Estamos trasladando el consumo de fuera de casa a dentro del hogar y eso supone unos cambios de hábitos muy marcados: por ejemplo desayunamos más tarde, dedicamos más tiempo a cocinar, y momentos como el del aperitivo - que antes hacíamos fuera del hogar- ahora lo realizamos dentro de casa. Esto supone un cambio en los productos que compramos en el 'súper", explica Maria Josep Martínez, experta en paneles de consumidor de Kantar.



El ocio como dinamizador de las compras

Según Nielsen, con datos hasta el 5 de abril, el ocio volvió a ser un dinamizador de la cesta de la compra y los productos de repostería crecieron un 62%, la cerveza un 45% y los snacks un 44%. También se registró crecimiento del producto fresco, un 22%, en comparación con los productos envasados, un 15%. Por otra parte, se volvió a registrar un récord en el crecimiento del canal 'on line', que llegó al 80%, superando el 73% de la semana anterior. De hecho, Nielsen ha constatado cómo se han incorporado miles de hogares a la compra 'on line', de tal forma que, si antes del confinamiento un 2% de ellos hacía alguna compra durante el año por internet, este porcentaje se ha duplicado hasta el 4%. Algunas cadenas han mejorado sus infraestructuras 'on line' y el peso de las compras 'on line' aumentará en las próximas semanas.

Comer entre horas

El crecimiento del consumo entre horas y el hecho de que pasemos más tiempo en casa ha impulsado la compra de productos de indulgencia y placer. Así, las categorías relacionadas con la repostería, el chocolate o los helados han más que doblado su tamaño en la semana del 23 al 29 de marzo, según Kantar. "Pero los españoles no solo se alimentan de helados, dulces y refrescos durante el confinamiento. Tras un leve descenso la semana anterior, en la segunda semana de encierro los hogares volvieron a cargar más en alimentación y bebidas; y frescos perecederos que la media antes de la crisis, concretamente un 21% y un 17% más respectivamente", explica Martínez.

Los datos de Nielsen confirman que los españoles reducen las visitas a los supermercados. El número de cestas descendió hasta los 67 millones (20,7 millones menos que antes del confinamiento) pero el gasto medio en cada visita a las tiendas de gran consumo se disparó un 42% respecto al periodo precrisis, según Nielsen. Estas cestas más llenas llevaron a que el gasto en gran consumo aumentara en un 16%.

Proximidad

Siguiendo con la tendencia marcada en semanas anteriores, durante la semana del 23 al 29 de marzo los supermercados regionales continuaron ganando cuota de mercado alcanzando el 15,5% del total de ventas de gran consumo, 3,4 puntos más que la semana previa al confinamiento (9 al 15 de marzo). "Las restricciones hacen que la proximidad cobre una importancia mayor en la elección del establecimiento, beneficiando así a las enseñas con un mayor parque y con parque localizado en áreas de gran densidad poblacional", aclaran desde Kantar.