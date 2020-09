El foro La Toja estrecha los lazos económicos entre España y Portugal

El foro La Toja-Vínculo Atlántico que se celebrará entre el 1 y el 3 de octubre, contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la república de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Es la muestra del interés de esta cumbre empresarial en consolidarse como polo de reactivación económica del occidente europeo y de las relaciones económicas entre los países de la Península, en unos momentos que los organizadores entienden "necesitados de consensos" y medidas urgentes para la reactivación económica. Para el presidente del foro, el exministro de exteriores Josep Piqué, la crisis actual requiere de "medidas rápidas", ya que es la primera crisis española en la que el sector exterior no va a ser clave para la recuperación. La economía de la pandemia requiere encontrar el catalizador de la recuperación en la demanda, para lo que es necesario el consenso político y empresarial como generador de confianza. Para Piqué, será clave también la recuperación rápida de Alemania y Francia, por ejemplo, ya que suponen las dos terceras partes del comercio exterior de las empresas españolas.

La bautizada ya por los economistas como economía pandémica, derivada de un problema sanitario mundial, impacta de lleno en el sector turístico, vital para España al suponer el 12% del PIB. Por ello formará parte del centro de las reflexiones del encuentro empresarial de la isla gallega. El foro La Toja ha convocado a personajes relevantes del mundo económico para analizar las posibles salidas de la crisis en la era poscovid. La caída del consumo, el aumento del ahorro y la importancia del mantenimiento del sector turístico español de cara a la futura normalización del movimiento de personas en el mundo centrarán los debates, que serán en parte presenciales. Para el presidente de Hotusa e impulsor del foro, Amancio López Seijas, "es el momento oportuno para este debate, en la peor situación económica y sanitaria desde la segunda guerra mundial", una crisis "duradera, que no es coyuntural, y necesitada de consensos" y para la que son un "peligro" los "intereses cortoplacistas" y el auge de los populismos. Para López Seijas, el sector turístico es el gran afectado por la crisis pero "no necesita una reconversión", aunque sí medidas de apoyo al tejido empresarial y de salvaguarda. Gracias a que el sector turístico español está muy internacionalizado será capaz de recuperarse rápidamente tras la situación de pandemia, opinó López Seijas.



El foro analizará también la aceleración de la digitalización de las empresas y la necesidad de aprovechar los fondos europeos para incrementar las inversiones. Piqué resaltó el papel del 5G como dinamizador de la economía del futuro, por su capacidad para la digitalización rápida de las empresas, impulsar la interconexión de las máquinas y facilitar el trabajo a distancia. "Nadie discute que es el momento de gastar", opinó Pique, pero advirtió de que los fondos europeos para la reactivación van a aumentar los niveles de deuda, por lo que es necesario planificar las cuentas públicas a medio y largo plazo en un compromiso de reducir el déficit para no hipotecar el futuro de las futuras generaciones.