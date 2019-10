El Gobierno: "Si EEUU inicia la guerra comercial, contestaremos"

El ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que se está trabajando para que los aranceles impuestos por Estados Unidos "se limiten o se eliminen". Planas considera que los aranceles que pretende imponer Donald Trump a los productos europeos son "absolutamente inaceptables" porque "afectan a sectores del sector agroalimentario, que no están en el centro del contencioso de la fabricación de aviones Boeing" y ha asegurado que desde el Gobierno se va a hacer "todo lo posible para que no salgan adelante". El ministro ha explicado que ese gravamen no será efectivo hasta el próximo día 18 y unos días antes hay una reunión entre la Comisión Europa y Estados Unidos y todavía hay margen para llegar a acuerdos: "Si las negociaciones no llegan a buen puerto, la Unión Europea tiene que tomar las medidas correspondientes, que por eso hay una política común", ha señalado a la Cadena Ser.

Planas ha enfatizado que hay que ser muy firme en esta materia ante Bruselas y que esta lo sea ante Estados Unidos, ya que es una cuestión que está afectando al resto de países europeos, por lo que hay que decir a Estados Unidos que no se quiere entrar en una guerra comercial, pero ha advertido de que si la inicia, "la tenemos que contestar". Al ministro le da la impresión "de que Estados Unidos quisiera entrar en una guerra comercial con la UE" y advierte: "Yo no la quisiera, pero ahí la defensa de nuestros intereses tiene que ser firme y clara", sentencia.

EXPORTACIONES AFECTADAS

La subida de los aranceles anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de vino, aceite, aceitunas y quesos de la Unión Europea impactará sobre un volumen de exportaciones españolas de 970 millones de euros, según ha informado la organización agraria COAG.

Hay que destacar que Estados Unidos es el principal destino comercial de España fuera de la Unión Europea en productos agroalimentarios, con un volumen de exportaciones de 2.032 millones de euros (principalmente, aceite de oliva, vino y mosto, conservas de aceitunas y quesos) y también el principal origen de las importaciones, con 1.998,38 millones de euros (frutos secos, habas de soja y bebidas espirituosas).

Ante esta situación, Planas ha recordado que los productores estadounidenses también pueden verse afectados, ya que "en una guerra perdemos todos", destacando que la posición de Europa debe ser firme, ya que es la única que "puede llevar a algún puerto".