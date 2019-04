Hacienda da luz verde al convenio de Adif y los trabajadores desconvocan la huelga de este viernes

Casi todas las huelgas convocadas para la Semana Santa y sucesivos días han sido desconvocadas, a excepción de la de los vigilantes de seguridad de Barajas y de Renfe. La última la de los trabajadores de Adif, Adif Alta Velocidad, Puertos del Estado y Salvamento Marítimo (Sasemar) que amenazaba con aguar el fin de semana electoral al Gobierno con un paro de 24 horas este viernes y que finalmente ha sido desconvocada, después de que Hacienda haya aceptado firmar el preacuerdo de convenio colectivo que llevaba meses 'estudiando'.

En los cuatro casos, los sindicatos habían suscrito con la empresa un preacuerdo de convenio colectivo desde hacía más de seis meses Sasemar en marzo de 2018, Puertos en octubre de 2018 y Adif en diciembre de 2018- que no había sido ratificado y se encontraba parado en el ministerio de Hacienda que, ha dado, por fin, luz verde a los tres textos.

En el caso de Adif y Adif Alta Velocidad, el ministerio autorizó el miércoles el convenio que entrará en vigor el 1 de enero y tiene una duración de cinco años con posibilidad de prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025- en el que se incluyen mejoras salariales, con un incremento salarial fijo del 2,25% y un incremento variable del 0,25% en el caso del que el incremento del PIB sea igual o superior al 2,5% e inferior en caso de que el alza del PIB también lo sea.

Además, el documento incluye el compromiso de la elaboración de un Plan Plurianual de Empleo, así como de jubilaciones parciales, y medidas sociales como el establecimiento de las 18.00 horas como hora límite de salida para el personal con jornada partida la primera empresa pública en tenerlo-, y la jornada laboral flexible, con la posibilidad de iniciar el trabajo entre las 7.00 y las 9.30 horas.

Lo único que no incluye es el montante asignado a la futura ordenación profesional (había establecido un 1,5% de financiación de la masa salarial anual). Un reclamo del Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) uno de los sindicatos junto con CCOO, UGT y CGT- que no ha sido incluido porque Hacienda dice que no se puede estimar el tanto por ciento. No obstante, el convenio sí recoge que habrá ordenación profesional, pero que esta se financiará con el aumento de la productividad y los ahorros que se vayan generando.

Por otra parte, Hacienda ha dado luz verde este jueves también al preacuerdo de convenio colectivo de los trabajadores de Puertos del Estado representados por CCOO y UGT- y Salvamento Marítimo (Sasemar) por CCOO y SMM-. En ambos casos, se ha mantenido el texto firmado hace meses con una única incorporación a mayores de un artículo sobre la ultraactividad del convenio, según apuntan fuentes sindicales.