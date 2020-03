IAG retrasa el relevo entre Willie Walsh y Luis Gallego por el coronavirus

El turismo se ha parado en España. El impacto del coronavirus ha desplomado la demanda de tráfico aéreo. El 'holding' IAG, que engloba a aerolíneas como Vueling, Iberia, British Airways o Air Lingus, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de toda una serie de medidas para afrontar esta situación extraordinaria. Entre ellas, que Luis Gallego continúe en su puesto como consejero delegado de Iberia "para liderar la respuesta en España" y Willie Walsh siga como consejero delegado del grupo.

El actual consejero delegado anunció hace unos meses su intención de retirarse el 26 de marzo y dejar su puesto en manos del actual primer espada de Iberia, Luis Gallego. Pero, "en el contexto del covid-19, Willie (Walsh), Luis (Gallego) y el consejo de administración de IAG han decidido que la estabilidad directiva en todo el grupo debe ser una prioridad en el corto plazo", según ha explicado en un hecho relevante el presidente de IAG, Antonio Vázquez.

La medida, a la luz del comunicado, es transitoria hasta que finalice "este tiempo desafiante", pero no es la única. IAG ha adoptado toda una serie de decisiones destinadas a reducir los gastos operativos y mejorar el flujo de caja hasta que finalice la crisis. El 'holding' dejará en tierra aviones excedentes, reducirá y diferirá inversiones, recortará gastos no esenciales de TI (tecnología) así como costes que no estén relacionados con el programa de ciberseguridad, congelará el reclutamiento y el gasto discrecional, implementará opciones de vacaciones voluntarias no pagadas, suspenderá temporalmente contratos de trabajo --Iberia comunicó a los sindicatos que haría un ERE temporal, tal y como avanzó EL PERIÓDICO-- y reducirá las horas de trabajo.

Un 75% menos de capacidad

Hasta la fecha, IAG ha suspendido sus vuelos a China, reducido capacidad en las rutas a Asia, cancelado todas sus operaciones hacia, desde y dentro de Italia, además de efectuar varios ajustes en su red. Pero el anuncio de Donald Trump que restringe la entrada de ciudadanos europeos a Estados Unidos o la restricción de los viajes a destinos como Argentina, Chile, India y Perú ampliarán las reducciones.

La capacidad, en términos de asientos-kilómetros disponibles, en el primer trimestre de 2020 se espera que se reduzca en alrededor de un 7,5% en comparación con el año pasado. Para abril y mayo, el grupo planea reducir la capacidad en al menos un 75% en comparación con el mismo período de 2019. No obstante, la compañía reconoce que la "incertidumbre" sobre el impacto del virus no permite a IAG establecer perspectivas de beneficio para el año 2020.

IAG tiene una posición sólida de liquidez con una caja, activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.350 millones de euros a fecha 12 de marzo de 2020. Además, las líneas de crédito generales y comprometidas garantizadas por aeronaves ascienden a 1.900 millones de euros, lo que resulta en una liquidez total de 9.300 millones de euros, según ha informado el 'holding'.