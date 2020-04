Iberdrola prevé aumentar beneficios y dividendo en 2020 a pesar del virus

Iberdrola prevé seguir creciendo en 2020 y con ello incrementar el dividendo a pesar del coronavirus que está lastrando la actividad económica en todo el mundo. Así lo ha trasladado el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, durante la junta de accionistas celebrada de manera telemática desde su sede social, ante las restricciones del estado de alarma.

El presidente de la eléctrica vasca ha avanzado que la compañía prevé elevar sus inversiones este año hasta los 10.000 millones de euros, lo que supondría un récord histórico para la compañía, así como contratar a 5.000 nuevos empleados, medidas para reactivar la actividad frente al parón provocado por el virus. "Es la única fórmula para salir de este escenario de crisis e incertidumbre", ha aseverado.

Sánchez Galán ha desvelado que, entre las decisiones que ha tomado la compañía para mover la economía en medio del parón, está el adelantado de pedidos a proveedores por valor de 3.800 millones de euros para evitar que muchas empresas se queden sin liquidez. Además, Iberdrola tiene compras comprometidas por más de 20.000 millones hasta 2023. "Este es el mejor modo de incentivar la actividad económica y crear empleo", ha asegurado Sánchez Galán.

El dividendo con cargo a los resultados de este 2019 será de 0,40 euros brutos por acción, según avanzó Galán que insistió en que la política de retribución al accionista se mantendrá intacta. "Nuestro compromiso con la retribución del accionista no ha cambiado", ha insistido. "Los accionistas no son entes abstractos, son personas concretas, muchos de ellos pensionistas que tienen sus ahorros con nosotros. Me consta que el dividendo complementa con otros ingresos de modo recurrente, por eso no solo me refiero al dividendo con cargo a 2019 sino también a la intención de mantener esta línea creciente del dividendo para el año 2020", ha asegurado el presidente de la eléctrica. La compañía tiene liquidez para 18 meses, según ha informado.