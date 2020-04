El mercado del automóvil caerá un 50% hasta septiembre según la patronal del sector

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha vaticinado una caída del 50% en el mercado automovilístico hasta septiembre de 2020, como consecuencia de la crisis del coronavirus.

De los Mozos lo ha manifestado hoy en el programa 'Motor sobre Ruedas', de Capital Radio, que ha reunido a diferentes expertos para analizar el impacto económico que ha sufrido el sector a raíz del impacto que ha ocasionado esta crisis sanitaria.

El presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ha apuntado a una apertura gradual de los 2.200 concesionarios que hay en España. En su opinión, la fabricación deberá ser simultánea y con un stock importante. "Por eso se quiere mantener el empleo de calidad y con formación, que es el que tiene el sector, y por eso se pide que sea un ejemplo para el resto de sectores", ha explicado.

La socia responsable de Automoción de KPMG en España, Begoña Cristeto, ha incidido en que las empresas no solo necesitan tener sus fábricas funcionando para ser productivas, sino que también necesitan demanda para sus productos. Respecto a la situación que se encontrará el sector una vez vuelva la normalidad, Cristeto cree que seguirá enfrentándose a los mismos retos que hace un par de meses: vehículos más sostenibles, basados en energías alternativas, la neutralidad tecnológica y el salto a la industria de la movilidad.

"La movilidad es un concepto que va a cambiar la automoción. No sabemos si más o menos con las medidas de protección personales que vamos a tener de ahora en adelante, pero la industria debe ir ese camino. Estamos hablando de la nueva industria de la movilidad que, según el último informe de KPMG realizado para Anfac, podría alcanzar los 300.000 millones de euros. Mucho dinero como para que el Gobierno no apueste por ella y no la apoye de lleno", ha explicado la socia responsable de Automoción de KPMG.

La presidenta de Sernauto, Maria Helena Antolín, ha lamentado que la producción de los proveedores de automoción se haya reducido en torno a un 85% desde que se decretó el estado de alarma, manteniéndose únicamente aquella actividad que va destinada a mercados que todavía no han sido cerrados, por lo que ha destacado la necesidad de cumplir con ciertos contratos internacionales y la reactivación de China.

En este programa también han intervenido el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco; el responsable del sector Automovilístico Estatal de UGT-FICA, Jordi Carmona; y el secretario general de Industria de CC.OO., Agustín Martín.