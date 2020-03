Mercadona encara una "brutal transformación" tras un 2019 récord

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha afirmado que la cadena, la primera de cados de España, encara una "brutal transformación" , con actuaciones que van de las áreas de negocio como 'listos para comer' a la digitalización. En la persentación de los resultados del 2019, ha destacado el hito histórico de la apertura en Portugal, donde ya cuenta con 10 tiendas, y ha supuesto el inicio de la internacionalización. Este año abrirán seis establecimientos más en ese país.

El grupo facturó el año pasado 25.500 millones de euros, con un alza del 5%. De total, Portugal apenas supuso 32 millones. El negocio de 'on line' fueron unos 46 millones por parte de las 'colmenas' (mix entre almacén y tienda con las que cuenta en Valencia y Barcelona). La compañía obtuvo un beneficio de 623 millones, el 5% más. De esta cantidad se han destinado 130 millones a dividendos y 493 millones a recursos propios.

El objetivo para el 2020 es aumentar un 4% las ventas, alcanzar una inversión de 1.800 millones, tras llegar a 2.200 millones en el 2019, que supuso un alza del 46%; 2.000 empleados fijos más y unos beneficios de 700 millones, con un alza del 12%. En cinco años se habrán invertido 10.000 millones.

Negocio 'on line'

En cuanto al negocio 'on line', Roig ha explicado no se hará solo a través del modelo denominado colmenas, que se realiza en Valencia y Barcelona, sino desde establecimientos, si bien no ha aclarado desde cuáles. El objetivo es empezar con esta actividad, que se ha separado del negocio tradicional y al frente de la que está una de sus hijas, Juana Roig, en el segundo trimestre de este año en Madrid capital. Las ventas a través de internet en Valencia y Barcelona fueron el 1% del total de las ventas del grupo.

Roig ha explicado de nuevo los cinco componentes en los que dividen el negocio empleado su jerga interna: el 'jefe' (el cliente), el trabajador, el capital, la sociedad y el proveedor. En la presenciación de resultados en el Centro de Coinnovación del Jarro, rebautizado como 'Jarrods', ha subrayado el peso que concenden a añadir valor y a ofrecer calidad.

Tienda eficiente

Ha explicado que para asegurar la seguridad alimentaria se han realizado tres simulacros, sin que se haya producido ningún cao en el 2019, y 2.500 contrastaciones. A su vez se ha intensificado la estrategia de "tienda eficiente", con la expansión de áreas de negocio como 'Listo para comer', con 800 tiendas con este modelo y de las que 351 se han reformado. En el 2020 se reformarán 200 con el objetivo de llegar a 1.600 en el 2023.

La compañía finalizó el 20119 con 1.636 establecimientos, tras abrir 46, 10 de ellos en Portugal y cerrar 46 que, por sus características, no se podían ajustar al nuevo modelo más eficiente y sostenible.

En la actualidad ya hay 300 tiendas, que llegarán a 319 a final de año con el negocio de 'listo para comer' y una inversión de 170 millones. Cada tienda de estas cuesta una media de 500.000 euros. En el 2050 habrán cambiado muchas cosas y ha surgido necesidad de encontrar proveedores. "Es una oportunidad para nuevos proveedores" que cumplan con la seguridad alimentaria, calidad y precios competitivos, ha dicho Roig.

La compañía venía de 115 proveedores de categoría y ha pasado a 1.400 proveedores especialistas ('totalers' en la jerga interna del grupo). Es la misma figura que el interproveedor, ya que tiene un acuerdo indefinido, al igual que con los trabajadores, pero debe haber máxima colaboración, seguridad alimentaria, calidad, de servicio y precio competitivo y deben ganar tanto Mercadona, como el proveedore y el cliente.

Búsqueda "muy beligerante" de proveedores

Y además debe ser socialmente responsable. De los 1.400 actuales se espera llegar a más. Hoy se buscan proveedores "de forma muy beligerante" en España y Portugal y si no los encuentran se buscarán en otros países, ha asegurado Roig. El presidente de Mercadona ha hecho especial hincapié en los proveedores para productos de la línea 'listos para comer'.

A su vez se ha subido en 80 tíquets por tienda y día hasta 2.280. En dos años se ha subido en 200 de promedio por tienda y la cuota de mercado es del 26,9% y en Portugal aún es "insignificante". Este año 25.500 millones de euros de facturación, con un alza del 5%. De total, Portugal apenas son 32 millones.

El año se realizaron 89.000 acciones formativas, con un gasrto medio de 1.175 euros al año por persona, lo que supone un total de 106 millones de euros. En total 850 personas promocionadas. Se ha puesto en marcha un canal digital con los empleados, denominado Activo 2.

Desde su fundación, la empresa se ha basado en la meritocracia. Los sueldos en España y en Portugal son un 20% superiores al salario mínimo, con 1.338 euros mensuales en España y 907 en Portugal, en los sueldos de entrada. Y se ha repartido una prima de 340 millones.

En España 3.600 empleos fijos y 600 en Portugal. En total, la plantilla fija es de 90.000 trabajadores y un 2,4% de rotación.

En el apartado de la sociedad el objetivo es "ser socialmente responsables", lo que significa "ser buenos buenos vecinos y cuidar los alrededores". En este apartado se apuesta por el transporte sostenible, con el reparto con camiones a gas y megatrailers y 900 puntos de recarga de coche eléctrico, descarga nocturna en 750 tiendas. Ha defendido el bienestar animal y se va a extender el certificado a todos los proveedores en el 2021. Roig también ha defendido el cumplimiento de leyes y normas y sentir "orgullo" por pagar impuestos.

En cuanto al plástico, ha recordado que sin este no se hubiera alcanzado ni la seguridad ni la calidad alimentaria. En todo caso hay que eliminar el que no sea necesario y ha recordado que Mercadona ya empezó hace 20 años con las cajas reutilizables y se han reducido las bolsas y desde hace un año o año y medio se reduce el plástico que no añade valor. El objetivo es en el 2025 reducir en un 25% el plástico, todos los envases de plástico serán reciclables y se reciclarán el 100% de los residuos de plástico.

En impuestos han pagado 282 millones,lo que supone una tributación media del 18%, la Seguridad Social 717 millones y retenciones de IRPF, 357 y el IVA, 98 millones y Seguridd social trabajador, 142 millones. En total 1.596 millones, que son "un orgullo". 2Cada uno tiene que pagar los impuestos que le tocan", ha sentencido.

Proyecto 'Legado'

Roig ha explicado que el grupo supone el 3,6% del empleo junto con los proveedores, con 655.000. A su vez el 1,95% del PIB y el 85% de las compras se realizan en España, con un total de 20.000 millones de euros.

En el apartado del capital, las inversiones alcanzaron los 2.200 millones con un alza del 46%. En Portugal, 150 millones. Del total, 1.500 millones en aperturtas y reforma, 420 en bloques logísticos y 247 en transformación digital.

El presidente de Mercado ha explicado el proyecto Legado, que lleva a cabo con su esposa Hortensia Herrero, del que penden la Marina de Empresas, el València Bàsquet, a través de una sociedad de mecenazgo deportivo; y la fundación Hortensia Herrero. En este proyecto han invertido 50 millones y el año que viene 76 millones más.