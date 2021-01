Nissan reitera su compromiso con la planta de Sunderland, Inglaterra

Nissan ha reiterado su compromiso con la planta que opera en Sunderland, al noroeste de Inglaterra. La compañía japonesa asegura que el pacto alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido en referencia el Brexit permite la creación de un ambiente competitivo para su planta británica. "El acuerdo es positivo para Nissan. Al ser el mayor fabricante de coches en el Reino Unido, aprovechamos esta oportunidad para redefinir la producción de automóviles", ha dicho Ashwani Gupta, COO de Nissan.

Nissan fue uno de los fabricantes que más insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo, afirmando que sin una salida ordenada que evitara la imposición de nuevos impuestos sobre la industria automovilística la planta de Sunderland sería "insostenible". Ante este nuevo escenario, la firma japonesa, que tiene detenida la línea de ensamblaje del Qashqai y el Leaf en Sunerland por la falta de componentes a raíz de la pandemia, vislumbra nuevas oportunidades de negocio que podrían favorecer la contratación de nuevo personal. Nissan espera reanudar la producción el lunes.

Nissan produce el eléctrico Leaf en Sunderland a un ritmo de 30.000 unidades anuales. La gran mayoría montan la batería de 40 kWh que la misma marca monta en el Reino Unido, con lo que quedan libres de impuestos. No obstante, las versiones más potentes y de más autonomía del modelo incorporan una batería más grande que la firma importa desde Japón. Tras el Brexit se gravan nuevos impuestos sobre estas baterías y, según Gupta, próximamente se empezarán a montar también en el Reino Unido en un movimiento que evitará este nuevo gravamen y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Gupta ha admitido, sin embargo, que "llevará unos meses" adaptar la planta para el montaje de estas nuevas baterías, pero agradece que el acuerdo del Brexit ha convertido "un riesgo en una oportunidad". La planta de Sunderland es la mayor fábrica productora del Reino Unido con casi 350.000 unidades ensambladas en 2019. El 70% de los vehículos producidos en la planta británica se exportan.

