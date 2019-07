Orange y Jazztel ofrecerán toda La Liga y la Champions la próxima temporada

Orange no renuncia al fútbol y arrastra con ella a su hermana pequeña, Jazztel. La compañía ha confirmado este miércoles su apuesta un año más por ofrecer todos los contenidos de La Liga, la Champions y la Europa League. La operadora marca así distancia con Vodafone que el año pasado se salió del segmento y se justifica asegurando que el fútbol le sale rentable porque lo contratan clientes "de más valor". "Hemos multiplicado por cinco la base de clientes desde hace cuatro años que tenemos fútbol, además son clientes con un perfil de más valor y con mejores tasas de fidelidad a nuestra marca", explicó en la rueda de prensa de presentación de resultados el director de marketing de Orange España, Samuel Muñoz.

Así, tanto Orange como Jazztel ofertarán el contenido de La Liga, la Champions y Europa League durante toda la temporada después de la guerra del año pasado por el fútbol. Además, este año la operadora naranja incluirá en su oferta los encuentros de "El Partidazo" que antes emitía solo Movistar. No obstante, esta temporada hay un nuevo jugador en el terreno de juego, Mediaset a través de su plataforma OTT que, sin embargo, no preocupa a Orange porque la experiencia no es nueva.

El director de marketing de la compañía recordó que ya hubo una OTT que ofrecía contenidos futbolísticos y, sin embargo, su oferta era muy limitada en cuanto a la calidad de la oferta: "El contenido de fútbol requiere una red multicast que asegure que no hay congestión y que se pueda entregar al cliente la mejor calidad", aseguró.

Así, Orange ofrece Liga y Champions a los clientes de sus paquetes de mayor coste (entre 85 y 102 euros) de forma totalmente gratuita. En el caso de Jazztel, ofrecerá La Liga por un euro al mes a los abonados de los planes convergentes 'Básico Plus', 'La Irresistible' y 'La Doblemente irresistible' hasta finales de 2019, a partir de entonces les costará 15,95 euros al mes.

Por otra parte, Orange incorpora también a su oferta de contenidos televisivos en la que ya está Netflix, Amazon Prime Video.

CAÍDA DE LOS INGRESOS EN EL PRIMER SEMESTRE

La alta competencia y los continuos movimientos en el mercado de las telecomunicaciones han pasado factura a Orange España que registró unos ingresos de 2.624 millones de euros en el primer semestre de 2019, solo un 0,6% menos que en junio del año anterior. "Hemos visto como el mercado ha incrementado la agresividad con un montón de promociones", señaló el presidente de la compañía, Laurent Paillassot, que apuntó hacia una caída del 40% de los precios en el fijo y un 50% en el móvil.

No obstante, en cuanto al comportamiento comercial, Orange captó 350.000 clientes móviles en el último año, de los cuales 20.000 fueron en el último trimestre para finalizar el mes de junio de 2019 con 16,4 millones de clientes de telefonía móvil un 1,2% más interanual- de los que 13,6 millones son clientes de contrato con un crecimiento del 1,9%- y 2,8 millones de prepago. Así mismo, la compañía consolida su presencia 4G con un total de 10,8 millones de clientes, con 7,9% más respecto al periodo anterior.