La patronal de las ETTs descarta una segunda ola de despidos en otoño

La patronal de las ETTs, Asempleo, descarta un final de año 'negro' para el empleo y no ve probable una segunda ola de despidos durante el otoño. A diferencia de las previsiones a la baja que barajan otros organismos, que anticipan un segundo semestre caliente en lo que ha destrucción de ocupación se refiere, Asempleo estima que "a la espera de la posible incidencia de nuevos rebrotes del virus, no hay expectativas de una mayor destrucción de empleo durante el último trimestre del año", según ha manifestado este lunes en un comunicado. Si la evolución de la situación sanitaria no empeora notablemente, la patronal señala que España acabará el año por encima de la cota de los 19 millones de trabajadores en activo.

La tesis de la estabilización de Asempleo coincide con la lectura que hicieron otras casas de estudio de los datos del paro de agosto. Funcas pronosticó que la Seguridad Social ganará en septiembre unos 14.000 afiliados, aupada la cifra por la contratación de personal para la reapertura de los centros educativos y "en línea con la media de los últimos años"; según manifestó en un comunicado. Ese escenario de tenue recuperación pasa, según ha señalado Asempleo, por la renovación de los ertes, para así contener la destrucción de empleo en los sectores de la hostelería y el comercio.

De la misma manera que los analistas de Asempleo no baticinan grandes destrucciones de empleo, tampoco una recuperación muy pronunicada. La evolución de la ocupación se mantendrá sin grandes variaciones, lo que en acumulado permitirá que el mercado laboral español, que cerró agosto en 18,79 millones de trabajadores activos, alcance los 19 millones de ocupados antes de comenzar el 2021.