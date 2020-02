Los productos 'premium', preparados y para mascotas tiran del gasto en la cesta de la compra

El gasto de los españoles en la cesta de la compra ascendió en 2019 hasta los 89.000 millones de euros, un 2,4% más que un año antes a pesar de que adquirieron menos volumen (-0,3%), según el informe Tendencias del Consumidor 2020 de Nielsen que recoje datos reales de venta en hipermercados, supermercados y tiendas tradicionales en España. El pricipal motor de consumo fueron los productos envasados que crecieron más en volumen (0,8%) y en precio(1,8%), mientras los frescos no crecieron en volumen (-0,3%) pero sí en precio (2,7%).

Es decir, los consumidores se gastaron más dinero el año pasado en su cesta de la compra, pero no por la inflación sino por la compra de productos más caros, más selectos. "La cesta de la compra ha crecido gracias a que hemos emocionado más a nuestros consumidores", explicó la responsable de Nielsen, Celia Rodríguez, durante la presentación del estudio. Un ejemplo, según la experta, se presenta en el mercado de la cerveza, donde además de las marcas 'de toda la vida' los supermercados ahora cuentan con diversas opciones (doble malta, lúpulo, de limón, etc) o el pan de molde (con semillas, de masa madre, de espelta), según expuso Rodríguez.

Así, solo el 8% de los consumidores son fieles a determinadas marcas (frente al 12% de media en Europa) y un 49% dice estar dispuesto a probar cosas nuevas siempre, eso sí, siempre que lo que le ofrezcan sea mejor. La deslealtad es junto a la proximidad y el denominado 'cocooning' (estar más en casa) los conceptos que mejor definen al consumidor actual, según Nielsen.

El 10% de las comidas que se hacen al mes en España no salen de la cocina de casa, sino del servicio a domicilio o del 'listo para comer' de los supermercados. Los consumidores van más veces a la compra, pero hacen compras más pequeñas porque las hacen más cerca de casa. El consumidor es más casero y opta o por la proximidad, ya sea física el 55% de los consumidores dice tener menos tiempo ahora que hace unos añoso emocional a través de tiendas especializadas. En el primer caso, destaca el crecimiento de las gasolineras que crecieron un 8% en el último año al dejar los cassettes por productos de compra recurrente.

En el segundo caso, se han disparado las tiendas de alimentación animal. El 42% de los hogares españoles tienen perros o gatos, un 2,5% más que hace un año, mientras que solo el 11% tienen hijos menores de 5 años. Es decir, hay más familias con perros o gatos que con niños en España. Las tiendas de alimentación para mascotas incrementaron sus ventas un 11% al año hasta los 1.218 millones de euros. En particular, son los felinos lo que más crece (7,1%). Los perros, un 2,6%.

Lo que no prevalece en la cesta de la compra son productos en promoción, pues el porcentaje de gasto asociado a ofertas y promociones no llega al 20% del total. Y solo una de cada tres promociones gana dinero, mientras que el resto no aporta crecimiento. Un dato que contrasta con otros países de Europa, donde sí logran un retorno económico.