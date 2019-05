Casi 8.200 maestros inscritos para las oposiciones de junio

El número de solicitudes para las oposiciones al cuerpo de maestros es de 8.174, de las que 4.079 se han registrado en la provincia de Badajoz y otras 4.095 en la de Cáceres. Este es el dato que la Consejería de Educación adelantó el pasado jueves a los sindicatos docentes en una Mesa Sectorial de Educación, una vez concluido el plazo de inscripción, que terminó el pasado 25 de abril. De momento, la cifra es provisional y no se conoce el desglose por especialidades ya que todavía no se han publicado siquiera los primeros listados de admitidos y excluidos. Se espera que se hagan públicos en los próximos días y posteriormente se dará un plazo para realizar reclamaciones o alegaciones por parte de aquellos que se hayan quedado fuera.

Las últimas oposiciones al cuerpo de maestros en Extremadura se celebraron en el año 2016, había una oferta de 331 plazas fijas a las que se inscribieron 6.186 aspirantes y finalmente acudieron a las oposiciones 5.423.

En esta ocasión tanto el número de aspirantes –por ahora– como la oferta son mayores. Hay en juego 710 plazas fijas en las escuelas extremeñas, por lo que, de media, habrá algo más de once aspirantes para cada una de las plazas. No obstante, la ratio será distinta cuando se conozca la cifra de admitidos en cada una de las especialidades convocadas. Por primera vez, además, hay plazas fijas para las ocho especialidades del cuerpo de maestros: Primaria (138 plazas), Infantil (160), Audición y Lenguaje (89), Pedagogía Terapeútica (78), Educación Física (77), Música (58), Inglés (106) y Francés (4). Esta última especialidad no se había convocado nunca antes en estos últimos 19 años, desde que se transfirieron las competencias educativas a las comunidades autónomas. Y esta es una de las principales novedades de esta convocatoria.

Por lo demás, el acto de presentación y el primer ejercicio tendrá lugar el próximo 22 de junio, sábado, y el proceso selectivo será como el anterior. Consta de un primera parte de oposición que supone el 60% de la nota final y consta de dos pruebas eliminatorias. La primera es una práctica (como novedad se podrá elegir entre cuatro supuestos, antes era entre dos) y el desarrollo por escrito de un tema (se darán tres opciones) que tendrá que ser leído posteriormente ante el tribunal. La segunda prueba consiste en la presentación de una programación didáctica (con al menos 15 unidades didácticas), y en la exposición y defensa de una unidad. La segunda parte del proceso selectivo es la fase de concurso solo para aquellos que superen la fase de oposición. Supone el 40% restante de la nota y valora la experiencia docente (con un máximo 7 puntos), la formación (5) y otros méritos (2).