Carmen Calvo: "PP y Cs no han sabido sostener la derecha en un espacio democrático"

Fascistas sois vosotros, que queréis indultar a unos golpistas, que os apoyais en el comunismo y los proetarras de Bildu, pero la gente está cansada y en unas votaciones democráticas deberéis respetar los resultados, porque aunque no os van a gustar, esperemos que no apoyéis los futuros escraches y manifestaciones como ocurrio en Andalucia … Lo primero respetad el resultado de las elecciones, que serán muy pronto … y el resultado os lo habéis ganado a pulso … que vaya Tezanos haciendo otra encuesta, da igual que sea con el intento de engañas a la gente, con esas falsas encuestas, la gente está cansada de estos dos últimos años con la tabarra catalana, y vosotros aún apoyándoos en ellos y negociando … ni con el comunismo podréis gobernar, la gente no quiere un socialismo tirando a comunista … es la ruina de cualquier país, y menos aún con el voto a favor de Otegui, ese personaje y el resto de partidos de extrema izquierda catalanes. Que ganas de votar ya.