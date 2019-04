Cayetano Polo: "podemos conseguir que Extremadura deje de ser la región del paro"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Cayetano Polo, ha reafirmado este viernes que la formación naranja es la "única que puede acabar con el bipartidismo", ya que cuenta con "un proyecto autonómico diferente que puede conseguir que Extremadura deje de ser la región del paro y de la pobreza para ser una región donde exista trabajo y que nuestros jóvenes no se vayan".

Cayetano Polo se ha pronunciado de esta forma en la localidad pacense de Castuera, donde ha presentado a la candidata de Ciudadanos a la alcaldía del municipio, Toni Fernández, de la que ha señalado que es una persona que "sabe trabajar y sabe lo que es sacrificarse para conseguir sus objetivos y desarrollar su carrera profesional".

En este sentido, Polo ha recalcado que el gran valor de Ciudadanos es que "sabemos lo que pasa cuando se trabaja fuera de la política".

Además, el candidato a la Junta de Extremadura ha mostrado su satisfacción porque en Castuera se haya podido formar una agrupación y ha destacado que la formación naranja es la "única que puede acabar con el bipartidismo".

"No me gusta vivir en la Extremadura que vivo, quiero vivir en la Extremadura que sueño", ha señalado Polo, quien ha abogado por una región "que sea solidaria con el resto de comunidades autónomas pero generando riqueza y no pidiendo que los demás nos ayuden", ha dicho.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Badajoz, María José Calderón, ha recalcado que el proyecto de Ciudadanos es "necesario", ya que "apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos y que lucha porque se acabe con la humillación que sufrimos los extremeños al vivir en un país a dos velocidades".

"Ciudadanos es la única alternativa y venimos a apoyar a la candidata", ha señalado Calderón, quien ha destacado que están haciendo un equipo de gente "que viene de la sociedad civil, preparadísimo y no me cabe duda que tendremos el apoyo de muchos extremeños y de muchos castuereños", ha aseverado Calderón.

Finalmente, la candidata a la alcaldía de Castuera, Toni Fernández, ha destacado que el proyecto de la formación naranja es "necesario" para España y que el partido naranja es un partido "limpio, sin mochilas, sin dedazos".

"Es un proyecto ilusionante, ganador, que resolverá los problemas de España, de Extremadura y de Castuera", ha defendido Fernández, quien ha avanzado que el programa electoral para Castuera se centrará en tres ejes principales, como son acabar con el empleo, activar la industria y agilizar los trámites burocráticos, según informa Ciudadanos en nota de prensa.

Toni Fernández se ha mostrado "muy orgullosa de encabezar la lista de Ciudadanos Castuera", por lo que ha agradecido a Polo su apoyo y confianza para que Castuera cuente con esta agrupación. "Vamos a ganar para acabar con los gobierno de PP y PSOE que siempre han gobernado esta tierra", ha asegurado Fernández.