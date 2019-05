Cs avanza que hablará con todos los grupos en Badajoz ya que "todas las opciones están abiertas"

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, ha avanzado que van a hablar "con todos y cada uno de los grupos políticos que han entrado y han logrado representación en el consistorio" y que intentarán "implantar" el proyecto de la formación naranja, aunque de momento no tienen "ningún tipo de decisión tomada" sobre la gobernabilidad de la ciudad.

"Nosotros no tenemos ningún tipo de decisión tomada al respecto y por tanto todas las opciones están abiertas", ha admitido Ignacio Gragera, que ha subrayado: "vamos a intentar primero nosotros valorar de manera no detenida pero sí pausada los resultados, la situación en la que los pacenses nos han puesto y a partir de ahí ir avanzando día a día y hora a hora".

Así y sobre los votos obtenidos esta pasada noche por la formación naranja, que ha pasado de dos concejales iniciales (el candidato en 2015, Luis García-Borruel, solicitó baja del partido y permaneció como concejal no adscrito) a cuatro, Gragera ha querido agradecer a los pacenses que han mostrado su "confianza" y les han dado su voto, y ha valorado que el resultado ha sido "muy bueno" y "para estar satisfecho" al haber duplicado la representación en el ayuntamiento con casi 9.000 votos.

Un partido que "aspiraba y salía a ganar", algo que no han conseguido pero sí ha valorado que "el mensaje de Ciudadanos cale en la ciudad" y "en una parte de ella", ha continuado en declaraciones a los medios en la sede del partido en Badajoz, donde ha señalado: "a partir de ahora trabajaremos por implantar ese proyecto dentro de nuestras posibilidades en el Ayuntamiento de Badajoz".

Ha asegurado que hasta ahora no ha recibido llamadas de otras formaciones, pero sí mensajes "corteses" de "enhorabuena y felicitación" por parte de "casi" todos los grupos políticos.

A la vista de la participación, el PSOE ha arrebatado con 11 concejales la mayoría al PP, que obtiene 9, Ciudadanos 4 y Vox, Podemos y Badajoz Adelante uno cada uno, Ignacio Gragera ha apuntado que "no" esperaban "quizás ninguno" el incremento de votos del Partido Socialista, sobre lo cual ha dicho que "es lo que han decidido los pacenses" y lo ha respetado, además de felicitar a la candidatura de Ricardo Cabezas por su "victoria".

A este respecto y preguntado por las declaraciones realizadas por el alcalde de Badajoz en funciones y candidato del PP a la reelección, Francisco Javier Fragoso, acerca de que las formaciones de centro derecha deben hablar para llegar a posibles acuerdos, Gragera ha recordado que ya han dicho "muy claramente" que, dependiendo de cuáles fueran los resultados del 26 de mayo, se verían "obligados a hablar con todos" al creer que el resultado "iba a ser lo que se ha dado, el fin del bipartidismo y la entrada de nuevos grupos en el ayuntamiento".

El proyecto de Ciudadanos

"Nosotros estamos en la misma tesitura, vamos a hablar con todos y cada uno de los grupos políticos que han entrado y han logrado representación en el consistorio e intentaremos hablar con todos y cada uno de ellos e intentaremos implantar el proyecto de Ciudadanos", ha remachado Gragera, para quien la "preferencia" de la formación naranja es la implantación del proyecto 'ciudadano' en la ciudad.

A este respecto, ha advertido que "todo aquel grupo político que quiera sumarse a ese proyecto" tendrá el apoyo de Ciudadanos, cuya decisión sobre la gobernabilidad de la ciudad y posibles pactos "se tomará obviamente desde aquí desde Badajoz" aunque al ser un partido nacional y de implantación nacional también tendrán que "escuchar" a los compañeros de Madrid y Mérida.

"Queremos que el proyecto de Ciudadanos sea una realidad y el proyecto de Ciudadanos es un proyecto no solo de ciudad, sino también de región y de país y por eso tendremos que atender a todas las sensibilidades y a todas las opiniones", ha admitido el candidato de Cs, quien preguntado por si hablará con Vox ha replicado que "no" les "corresponde" a ellos dado que ambas formaciones "no" van a sumar y "serán otros los que, en todo caso, hablarían con ese partido político".

En este contexto, ha insistido en que hablarán con "todos" y en que la política local "no debe ser de izquierdas ni de derechas sino de gestión", así como que durante la mañana de este lunes han valorado los resultados electorales y en qué "situación" les han "dejado los pacenses", a partir de lo cual "todas las opciones están abiertas".

En este sentido, ha abogado por "intentar que el proyecto de Ciudadanos se implante en la ciudad" con "banderas" como la administración electrónica, la "vuelta" del ayuntamiento a los barrios para que la gestión del día a día del mismo sea "mucho más cercana" y la puesta en valor de la situación de la ciudad, el turismo, la empresa o de todas las vías, calles o parques que "están dejados, a día de hoy por desgracia, de la mano de Dios" y a lo cual quieren "poner remedio".

También se ha referido a que, de llegar a pactos con otras formaciones, "serán para cumplirlos" y "para exigir el cumplimiento" de "todo el pacto que se pueda alcanzar con cualquier fuerza política", lo cual harían "poniendo horizontes temporales y estableciendo un cumplimiento paulatino de todas las medidas que se lleguen a acordar en su momento", dado que "no" quieren que "se vuelva a repetir" la situación que se ha tenido en Badajoz en estos últimos cuatro años en el ayuntamiento.

Sobre esto último, ha aseverado que "obviamente no" están "conformes" con "cómo se ha desarrollado el pacto en estos últimos cuatro años" entre PP y Cs, aunque tras los comicios del 26-M "el proyecto de Ciudadanos es el que manda" y no ponen "líneas rojas".