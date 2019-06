Fran Fragoso, proclamado alcalde de Badajoz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

y los demócratas amigos de Bildu. independentistas y demás protestando en la puerta por un acto democrático. Se acuerdan cuando Arenas ganó en Andalucía y se unieron "las izquierdas" para mandarlo a la Oposición.. ahhhh, claro, que no es lo mismo... faltaría mas, "No es No"... Así entiende la democracia el partido que lleva toda la vida gobernando en nuestra región ala cola de todo...