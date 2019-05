El único ¿debate? de la campaña

A los partidos grandes les viene bien porque así evitan el enfrentamiento directo con el contrario, ese cara a cara del que no suelen salir indemnes, y que no quieren afrontar; a los pequeños les interesa porque les da visibilidad. Es un acuerdo que contenta a todos; así se pretendía. También se han comprometido a no entrar en descalificaciones, a no bajar el nivel y que prime el respeto y la educación (a veces hay que recordarlo). La estructura es: un debate con siete candidatos a la presidencia de la Junta donde además habrá preguntas de periodistas invitados. Todo ello dirigido por el jefe de informativos del ente público, Manu Pérez.

Ha habido intentos de celebrar otros, pero el de Canal Extremadura será el único que tendrá la campaña regional (se hará en el plató de Televisión Española con un amplio dispositivo técnico y personal). Se desarrollará el martes 21 a partir de las 20.55. ¿Duración? Unas dos horas y cuarto. De alguna manera, esta fórmula se ha convertido ya en parte esencial del periodo de elecciones (¿sirve para cambiar el voto? ¿ayuda a profundizar en los problemas reales de la sociedad y a plantear soluciones? Las respuestas quedan en el aire, la única concreta es que al menos los políticos salen en la tele, se muestran cercanos, o lo intentan; y, a veces, para bien o para mal, quedan retratados).

LOS PROTAGONISTAS / ¿Quiénes serán esos siete candidatos y de qué partidos? Guillermo Fernández Vara, del PSOE; José Antonio Monago, del PP; Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura (Podemos); Cayetano Polo, de Ciudadanos; Juan Antonio Morales, de Vox; Pedro Cañada, de Extremadura Unida; y Laura Márquez, de Actúa (el partido que lidera Gaspar Llamazares, ex de IU, a nivel nacional).

También estaba invitado el Pacma, pero finalmente se cae del cartel porque no tenían claro qué representante del partido podía acudir a la televisión.

En esta ocasión no ha habido polémica sobre qué hacer con Vox. Lo explica el director general de Canal Extremadura, Urbano García: «Lo que la Junta Electoral establece es que deben participar en los debates los partidos políticamente significativos, que son los que han llegado al 5% en las elecciones anteriores. En este caso se cumple, porque las últimas fueron las generales y ahí sí superaron ese porcentaje».

En el caso de la polémica con el debate de Atresmedia antes del 28-A, el referente anterior eran los comicios andaluces, donde el partido de ultraderecha sí logró representación, pero lo hizo fuera del ámbito nacional, por lo que la Junta Electoral no permitió finalmente que Vox fuera uno más en el formativo televisivo (lo cierto es que incluirlo interesaba directamente al PSOE porque era una manera de dividir aún más a los votantes de derecha, pero la jugada no le salió bien).

NO TODOS LOS QUE SON / Volviendo a Extremadura, ¿son esos siete partidos (más Pacma) todos los que se presentan a las elecciones? No, hay dos más, pero no concurren en las dos provincias, «y lo que nosotros ofrecemos es un servicio para toda la región. A la provincia de Cáceres no le interesa un candidato solo de Badajoz, aquí no existen las desconexiones territoriales por provincia como con Canal Sur en Andalucía».

Y otra pregunta, quizás la clave: ¿Puede existir debate real con siete candidatos? «No tiene nada que ver con el que se hizo hace cuatro años, cuando participaron hasta 13, eso rompe el dinamismo. En este caso hemos querido compaginar un formato más ágil con la pluralidad política», explica García.

Y da detalles de cómo se desarrollará este debate: «Los primeros bloques de intervenciones se extenderán un minuto por cada candidato; el orden se establece de menos a más representación, el último será, pues, Guillermo Fernández Vara. En cada bloque los periodistas invitados que participan, que son los directores de los medios de comunicación de Extremadura, harán cuatro cuestiones a quienes ellos elijan, y podrán repreguntar después solo a dos de ellos. Posteriormente se abrirá un tiempo puramente de debate entre los candidatos que se alargará unos 15 minutos».

«Ha sido complejo intentar crear y gestionar una fórmula así», reconoce García. Y confía en que existirá dinamismo a pesar de que no será a cuatro (como lo fueron los naciones tanto de Televisión Española como de Atresmedia) sino a siete bandas, casi el doble.

¿Funcionará este modelo? La única seguridad es que ningún partido impugnará el formato. Por una vez, todos están de acuerdo en algo.