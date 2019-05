Vox dice que no le sorprendería que Cs diese el Gobierno en Badajoz al PSOE

El candidato de Vox a la Alcaldía de Badajoz, Alejandro Vélez, ha afirmado que su formación no apoyará un gobierno de izquierdas en la ciudad, una cuestión que no tiene tan clara con respecto a Ciudadanos, al afirmar que no le sorprendería que la formación naranja "diese la gobernabilidad al PSOE".

Alejandro Vélez que, no obstante, su formación no entregará un "cheque en blanco" y, por tanto, si se producen las conversaciones con el PP "habrá que exigirle, y mucho", porque los seis años del candidato popular, Francisco Javier Fragoso, como primer edil "no han sido los más acertados para Badajoz".

"Vox exigirá por tanto un cambio considerable para Badajoz", ha dicho Vélez, quien ha afirmado además que a su formación "no le urgen los sillones".

El candidato de Vox ha incidido en que no le sorprendería el apoyo de Ciudadanos al PSOE y, por tanto, "cuando los pacenses nos dicen 'lo tenéis hecho' les digo que por nuestra parte sí, pues no gobernaremos con la izquierda, pero es verdad que de Cs no me fío".

Vélez ha mostrado su satisfacción tras los resultados obtenidos en las elecciones municipales, al pasar de los 200 votos de 2015 a los más de 3.000 de ayer, tener representación en el Ayuntamiento, y jugar un papel importante en los próximos días.

Según ha expresado, se trata además del partido que menos inversión ha realizado durante toda la campaña.

En su opinión, en sus resultados ha incidido la creciente importancia de Vox a nivel nacional desde las elecciones andaluzas, pues ha afirmado que los programas electorales de las formaciones que han concurrido en las municipales eran "muy parecidos", al incidir en las problemáticas existentes hoy en Badajoz.

Frente a ello, Vox representa "una serie de valores que otras formaciones no llevan en su programa o en sus idearios", valores que han sido tenidos en cuenta para los pacenses que han votado a la formación.