Almeida usa una treta para aprobar las cuentas

Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP y Ciudadanos, salieron ayer adelante contra todo pronóstico gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox y a que Más Madrid tenía una edil menos: Inés Sabanés renunció el viernes y aún no había sido sustituida, una circunstancia que aprovechó el alcalde, José Luis Martínez Almeida, para someter a votación las cuentas. Más Madrid y PSOE calificaron de «fraude democrático» la sesión y estudian impugnarla.

Sabanés dejó la semana pasada su acta para centrarse en su labor de diputada en el Congreso y su sucesora en el puesto, Mar Barberán, todavía no lo había ocupado porque se necesitaba un trámite que no se había completado. Su grupo en el ayuntamiento y también el socialista reclamaron aplazar la votación, pero el presidente del pleno, Borja Fanjul (PP), rechazó la petición y los demandantes abandonaron la sesión en señal de protesta. Lo que se presentaba como un empate entre el bloque de la izquierda y la derecha, que habría requerido del voto de calidad del alcalde, acabó con un triunfo claro de populares y naranjas.

Inicialmente, la izquierda tenía mayoría para oponerse a las cuentas públicas porque Vox había decidido no votar sí a favor de Almeida, pero la ausencia no cubierta de Sabanés permitió validar el proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno municipal. Para la portavoz de Más Madrid Rita Maestre, lo ocurrido este lunes es un «profundo fraude democrático» y acusó al PP y Vox de valerse del hecho de que no se podía informar a la Junta Electoral de la renuncia de Sabanés durante el fin de semana para pactar la abstención de Vox sin atender a la proporcionalidad de representación de cada formación en las últimas elecciones municipales.

Mientras, el socialista Pepu Hernández manifestó también su «indignación» ante el «tremendo fraude» acaecido este lunes y acusó a las formaciones de centroderecha de haber convertido el pleno municipal en un «circo» donde se vio a los «domadores» de Vox, en alusión al PP, y a los «saltimbanquis», en referencia a Cs.

El alcalde defendió que en torno al pleno de presupuestos «no ha habido triquiñuela ni filibusterismo, sino muchísimo trabajo por el gobierno para sacarlos adelante», a lo que sumó que si Sabanés no renunció antes fue por «una guerra interna de poder en Más Madrid con Marta Higueras para ver quién se quedaba». «¿Alguien desconoce, salvo ellos, que el puesto de concejal y diputado es compatible? ¿Alguien obligó a Inés Sabanés a dimitir de concejal el viernes?».