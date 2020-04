Andalucía iniciará el desconfinamiento de la administración a partir del día 13 de abril

La actividad administrativa se retomará en Andalucía a partir del próximo lunes 13 de abril, según anunció el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs). El desconfinamiento de la que está considerada la principal empresa de la región, con 270.000 empleados, será progresivo y siempre que se puedan garantizar las medidas de seguridad de los trabajadores contra el coronavirus. Así, los altos cargos y los representantes políticos serán los primeros en retornar al despacho, según Marín, y entre ellos estará el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, que comparecerá en el Parlamento andaluz por primera vez desde el inicio del estado de alarma.

La propia presidenta de la cámara regional, Marta Bosquet (Cs) también ha anunciado que trasladará a los grupos políticos su intención de que el Parlamento normalice poco a poco su actividad, una vez que se considera que la comunidad ha sobrepasado con éxito el pico de contagios e ingresos en las ucis a causa del coronavirus. Estamos en una fase de meseta de control de los contagios y necesidades hospitalarias, por lo que aún podremos tener algún repunte, matizó no obstante Marín para justificar el desconfinamiento. La idea, señaló, es que retomar la actividad tanto política como de dirección de muchas unidades de la Junta, de forma que los directivos y los cargos políticos puedan mantener esas reuniones presenciales que algunos colectivos llevan tiempo demandándonos.

MATERIAL DE PROTECCIÓN EN LAS FARMACIAS

Según detalló el vicepresidente andaluz, los primeros en volver a su actividad serán los propios consejeros del Gobierno, los directores y los secretarios generales, así como los diputados autonómicos y altos cargos provinciales. Un primer paso en el que se enmarca la comparecencia, aprobada por el Consejo de Gobierno, del presidente autonómico para acudir al Parlamento y rendir cuentas de la gestión durante la crisis sanitaria. Posteriormente se incorporarían aquellos funcionarios que mantuvieron su actividad durante las dos primeras semanas con el decreto de estado de alarma en vigor, y que dejaron sus puestos tras anunciarse la paralización cuasi total de toda actividad salvo la considerada esencial. El resto de trabajadores públicos, añadió, se incorporarán cuando el Gobierno de España permita que se haga en todo el territorio nacional.

Marín repitió en varias ocasiones que este desconfinamiento será posible siempre que se garanticen las medidas de protección y seguridad de políticos y funcionarios. En este sentido, arremetió contra el Gobierno central tras anunciar la ministra de Hacienda María Jesús Montero una posible vuelta escalada a la normalidad a partir del 26 de abril. Esperamos que el Gobierno no permita que los trabajadores pongan en riesgo su salud y todos puedan contar con medidas de protección, un material que tendrá que estar disponible en las farmacias, dijo, y a día de hoy eso no ocurre.

COMIENZA LA PRODUCCIÓN DEL RESPIRADOR

El Ejecutivo regional anunció además que Andalucía comienza ya a fabricar el respirador diseñado por médicos e ingenieros andaluces pese a no contar aún con la autorización del Ministerio de Sanidad. No podemos perder ni un minuto, así que vamos para adelante, justificó el portavoz y consejero de Presidencia Elías Bendodo, que destacó que el prototipo ya ha superado con éxito su segundo ensayo con pacientes y el Ministerio cuenta ya con toda la documentación para la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, por lo que la autorización gubernamental no debería tardar. Es cuestión de horas, apuntó, para añadir que, no obstante, no vamos a esperar más y desde hoy ya se están fabricando en la provincia de Málaga los primeros respiradores para utilizarlos en el caso que sea necesario.