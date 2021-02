Andrea Levy comunica que sufre fibromialgia

La delegada de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, la catalana Andrea Levy, sufre fibromialgia, según ha confirmado ella misma. La política del PP ha explicado que esta esta enfermedad le ocasiona "dolor crónico" y que toma una medicación que le provoca "efectos secundarios".

"Esa medicación hace que se me seque mucho la boca, es efecto secundario; por eso muevo mucho los labios, la boca... por eso cuando leo a cierta velocidad me cuesta pronunciar", ha trasladado la política del PP en declaraciones en 'Cuatro'.

Andrea Levy nos relata cómo es su vida sufriendo la enfermedad de fibromialgia



"Tomo muchos medicamentos que me secan la boca y me cuesta pronunciar y vocalizar correctamente. He tenido que soportar que digan que voy bebida a trabajar"