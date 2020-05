Así quedan las normas de la fase 2 de la desescalada

O sea que hay franjas horarias para los mayores de 70 años y nadie en sus horas puede hacer deporte ni pasear, etc, etc, para no mezclarse con las personas mayores, es decir hacer un gueto a esas personas y que se metan en casa a las 8 de la tarde con un calor de 40º y no puedan estar sentados en un parque a las 11 de la noche, por ejemplo, pero que mentes hay en este gobierno, no me extraña que se manifiesten contra esta dictadura sin lógica porque otra cosa no cabe.