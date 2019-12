El barullo del Mixto

Las elecciones del pasado 10 de noviembre dejaron un arco parlamentario muy fragmentado. De una bancada en el Congreso en la que había que diferenciar, a grandes rasgos y sin entrar en coaliciones internas, a 13 partidos, se ha pasado a una Cámara baja en la que hay 16 fuerzas diferentes. Una multitud de formaciones políticas entre las que hay varias de caracter regional y que no suman más de uno o dos diputados. Todos esos congresistas irán a parar al grupo mixto, donde se concentran aquellos partidos que no tienen la suficiente representación para tener entidad propia en el hemiciclo. Para evitar caer en ese pelotón, donde tendrían que repartirse el tiempo en los plenos, Coalición Canaria (CC), Partido Regionalista Cántabro (PRC), Teruel Existe y Navarra Suma -alianza entre PP, Cs y UPN en la comunidad foral- están estudiando conformar un grupo propio de corte regionalista.

Las condiciones necesarias para constituirse como grupo es tener al menos cinco diputados -una cifra que sí alcanzan con los dos parlamentarios de UPN y uno de cada de los demás partidos- y haber logrado un mínimo del 15% de los votos en los pasados comicios en todas las circunscripciones en las que se presentaron. La formación navarra, la cántabra y la turolense superan holgadamente este requisito. El problema está en los apoyos logrados por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.

La política isleña se presentó en alianza con Nueva Canarias y salió elegida con el 16,45% de las papeletas en Tenerife, pero en la circunscripción de Las Palmas, el tándem no superó el 10%. Así, CC no podría presentar el aval del 15% en las dos circunscripciones en las que tuvo papeletas. No obstante, la decisión final de aceptar la creación del grupo está en manos de la Mesa de la Cámara baja, ante la cual tendrán que presentar la propuesta antes de las 20:00 horas del próximo martes, 10 de diciembre.

Si logran sacar adelante la propuesta, en el grupo mixto se quedarán seis partidos: JxCat, Más País, CUP, Nueva Canarias y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Quince parlamentarios que deberán repartirse el tiempo de intervención en los plenos.

Ocho grupos

Quienes sí tendrán grupo propio serán PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos (con las confluencias de En Comú Podem y Galicia en Común), ERC, Cs -pese al desplome de 57 a 10 diputados- y el PNV. A estos partidos se ha sumado, por primera vez, en esta legislatura EH Bildu. Ayer, dirigentes del partido vasco presentaron un escrito ante la mesa del Congreso solicitando constituirse como grupo parlamentario bajo la denominación de «Euskal Herria Bildu». Es la primera vez que esta formación abertzale, que integra a los sucesores políticos de la antigua Batasuna, logra grupo propio en la Cámara Baja.