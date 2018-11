Borrell admite que no puede impedir las 'embajadas' catalanas, pero dice que actuará si incumplen la ley

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha admitido este viernes que el Gobierno no puede impedir la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat de Cataluña en el exterior, pero ha asegurado que recurrirá a los tribunales si las actividades que realicen incumplen la ley.

Borrell se ha referido así en declaraciones a los medios de comunicación al informe hecho público ayer por su departamento en el que se manifestó desfavorablemente sobre la intención de la Generalitat de abrir seis nuevas 'embajadas' en el extranjero, ya que considera que se utilizarían "para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España".

A su llegada a la inauguración del Foro Iberoamérica que preside el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que, en cumplimiento de la ley de acción exterior, el ministerio está obligado a expresar su "opinión" acerca de los planes de cualquier gobierno autonómico de abrir delegaciones en el exterior que puedan realizar labores de promoción comercial, turística y cultural, pero que en ningún caso tienen competencias en política exterior, reservada al Ejecutivo español.

El informe del ministerio, sin embargo, es preceptivo -las comunidades autónomas tienen que informar previamente de sus intenciones de abrir estas delegaciones, según la ley-, pero no vinculante. Es decir, que la Generalitat catalana puede no hacer caso. "Ya sabemos que no le va a hacer caso. Va a seguir adelante", ha reconocido Borrell y ha insistido en que el Ejecutivo no puede impedirlo.

Además, ha señalado que la apertura de estas 'embajadas' no se corresponde con la estrategia de política de exterior del Estado y ha recordado que anteriormente se han utilizado como "un instrumento al servicio del proceso independentista".

REACCIONES DESDE LA GENERALITAT

El 'conseller' de Acció Exterior, Ernest Maragall, ha tachado de "ataque directo" el rechazo del ministerio de Exteriores a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Maragall ha manifestado que "no pararán" y que abrirán las seis nuevas delegaciones.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó el pasado mes de agosto un recurso contra la reapertura de las llamadas 'embajadas' de la Generalitat en un total de siete países por no haberse cumplido las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las comunidades autónomas en el exterior. En ese caso, el Govern no informó al Ejecutivo con la antelación suficiente para que el ministerio de Exteriores pudiera emitir su informe, una condición que en este caso sí se ha cumplido.