Borrell ironiza sobre la marcha de Madrid: 'Qué represivo es este país!'

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha considerado que la manifestación independentista del pasado sábado en Madrid demuestra que España no es un país represivo. En una entrevista en la COPE, Borrell ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha visitado Madrid "muy libremente". "La gente se manifiesta tranquilamente por la calle y no pasa nada. Qué represivo es este país!", ha ironizado el ministro y también candidato del PSOE a las elecciones europeas.

Por otra parte, Borrell ha replicado a Torra que el derecho a la secesión "no existe" y le ha recordado que Europa ya ha mostrado su apoyo a la unidad de España y a las actuales fronteras.

El titular de Exteriores ha admitido que el "problema" de Catalunya tiene consecuencias y pone en peligro la estabilidad política en Europa. En este sentido, ha recordado que la voluntad de secesión de una parte de la población también pasa a otras regiones europeas. Pero ha querido remarcar que la UE ya ha respondido a esta voluntad de secesión de una parte de los catalanes: "Ya ha dicho que respeta las actuales fronteras y que da apoyo a la unidad de España", ha subrayado.

Delegaciones en el exterior

Preguntado por la situación de las delegaciones catalanas en el exterior que el Gobierno central ha llevado a la justicia, Borrell ha asegurado que los tribunales a los que recurrió "no han dicho nada" y lamentó que algunas delegaciones catalanas sirven "para poco más que alimentar la propaganda antiespañola". Borrell recurrió a los tribunales al considerar que el Govern había incumplido los trámites administrativos para reabrir las delegaciones después de la aplicación del 155.

Sobre la composición de las listas del PSOE a las elecciones del 28-A, Borrell ha recordado que ya no es miembro del comité federal y que no ha seguido el proceso de elaboración. Sin embargo, ha apuntado que siempre es una cuestión polémica, difícil y que la solución nunca es a gusto de todos. Asimismo, ha recordado que en el comité federal del PSOE de este fin de semana no hubo ningún voto en contra a pesar del descontento de Susana Díaz.