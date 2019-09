Cifuentes denuncia una operación económica y política para echarle de la política

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha denunciado una operación para echarle de la política. "Se han dicho cosas que es mentira y es el momento de contar algunas cosas. (...) Me resulta difícil hablar de ello ya que ha sido demoledor. Tengo claro que se buscaba sacarme de la política y destruirme personalmente. Si digo que ha sido un año duro, me quedo corta", ha dicho Cifuentes, en una entrevista en Telecinco con Ana Rosa Quintana.

La también expresidenta del PP en Madrid se ha quejado de "un linchamiento excesivo y tremendo", y ha denunciado un plan para acabar con ella políticamente. "Lo que a mí me ocurrió fue algo planificado en un despacho y ejecutado con precisión matemática", se queja, antes de señalar a un empresario -pero sin nombrarle- y de admitir que parte de lo sucedido obedece a venganzas desde dentro del PP.

"No se lo deseo ni a mi peor enemigo", ha asegurado, rompiendo el silencio televisivo que mantenía desde hace casi año y medio. "Creo que es el momento de hablar porque yo no he salido a desmentir nada, pero en este tiempo se han dicho muchas cosas que son mentira".

Cifuentes, que fue acusada de delitos de cohecho y falsedad en documento público en el caso del Máster, ha admitido que la imputación en 'Púnica' ha sido "un mazazo" y que todavía le espera "un largo calvario", auqnue está "preparada para asumirlo".

TESTIGOS DE 'PÚNICA'

La entrevista coincide con la apertura de la ronda de declaraciones de una veintena de testigos e imputados del caso Púnica, entre ellos proveedores de campañas del PP madrileño, exdirectivos de empresas públicas de la Comunidad de Madrid y un exalcalde, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

En concreto, el juez de esta causa, Manuel García Castellón, citó en una providencia a 62 personas entre este lunes y el día 18 de octubre, cuando cerrará las declaraciones Aguirre, imputada en la pieza sobre la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid al igual que Cifuentes.

Esta semana están citadas 21 personas, todas en calidad de testigos, excepto dos imputados y un perjudicado, el lunes, miércoles, jueves y viernes. La ronda se abre este lunes con seis testigos, todos ellos relacionados con empresas que organizaron actos de campaña para el PP madrileño en las elecciones de 2007 y 2011, en las que Aguirre resultó elegida presidenta y que supuestamente se financiaron con dinero sustraído de las arcas de la Comunidad de Madrid bajo su supervisión.