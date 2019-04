La Comunidad de Madrid investigará la proyección de los 'papeles de Bárcenas' en la plaza Mayor

La Comunidad de Madrid abrirá diligencias previas para estudiar la proyección por parte de Podemos de un 'vídeo mapping' en la Plaza Mayor, espacio protegido, donde se podían ver imágenes de los conocidos como 'papeles de Bárcenas'.

El presidente regional, Ángel Garrido, ha sostenido que para utilizar la Plaza Mayor, un espacio que está catalogado como Bien de Interés Cultural, se necesita autorización de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, "que no ha sido concedida ni ha sido solicitada". "Ha sido un episodio absolutamente lamentable de utilización del espacio público de una forma absolutamente perversa", ha manifestado.

Para el presidente, es "lamentable" que Podemos utilice "los espacios de todos para fines políticos y propagandísticos". Por ello, espera que no se vuelva a repetir pero insiste en que abrirán dichas diligencias con el objetivo de "tomar medidas si fuera necesario".

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sentenciado que la proyección supone "una infracción de normativa electoral, pero también una infracción de la normativa del Ayuntamiento". Por ello, presentarán antes de este martes un recurso ante la JEC.

EXPLICACIONES DE PODEMOS

El pasado sábado, la proyección de los conocidos como 'papeles de Bárcenas' y una fotografía de el líder de Cs, Albert Rivera, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el rótulo "pero tampoco te conformes", se proyectaron en la fachada de la plaza Mayor de Madrid. Rápidamente, Podemos se adjudicaba la autoría.

No obstante, el secretario de organización, Pablo Echenique, ha asegurado que pidieron todos los permisos. "No conozco todos los detalles administrativos", ha señalado el dirigente morado antes de incidir en que su partido llevó a cabo todos los trámites necesarios. Eso sí, no ha aclarado si recibieron el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid.

Anoche. Los papeles de Bárcenas proyectados en la Plaza Mayor de Madrid.#QueNoVuelvan... pero tampoco te conformes. pic.twitter.com/RUlOJKhBjv — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) 7 de abril de 2019

"Tienen los permisos, no entiendo muy bien cuál es la polémica, ni cómo se ha generado. Me sorprende que haya generado más polémica que el hecho en sí: los papeles de Bárcenas", ha se ha asegurado también la coportavoz de Podemos, Ione Belarra, en una entrevista en la Cadena Ser.