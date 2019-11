La Confederación Española de Transportes de Mercancías alerta de riesgos en el suministro de alimentos si siguen los cortes

La Confederación Española de Transporte de Mercancías hna alertado de los riesgos que sufrirá el suministro de alimentos en caso de que el corte de tráfico de La Jonquera convocado por Tsunami en protesta por la sentencia del procés se alargue a partir de mañana.

Los concentrados cortan la AP7 desde las 9 de la mañana y han avanzado unos metros dentro de territorio francés, donde se encuentran agentes de las fuerzas de seguridad de Francia preparados con casco y equipo antidisturbios. Los manifestantes bloquean el paso fronterizo con sus vehículos, algunos de los cuales han sido retirados por grúas francesas y otros por los mismos manifestantes, a petición de la policía francesa.

Para bloquear el paso fronterizo, los manifestantes han levantado un escenario y barricadas con material de obra.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha calculado que la acción puede provocar pérdidas diarias de unos 15 millones de euros para las empresas y "ciertos desabastecimientos" de productos. En declaraciones a la ACN, el director de comunicación de la CETM, dulse Díaz, ha alertado de que el 85% de los productos que se consumen llegan por carretera y que, si se mantiene el bloqueo, "no llegarán a los consumidores" o se harán dañar los camiones. Esto conllevará una bajada de ventas, provocando un efecto "muy perjudicial" para la economía, especialmente para las exportaciones, añadió.

Además, lamentó que los conductores se encuentran "secuestrados" y ha criticado que ya habían avisado tanto a la Generalitat como al gobierno central que esto podía pasar. Díaz ha criticado que ninguno de los dos gobiernos está dando al sector del transporte de mercancías "la importancia que tiene". De hecho, ha detallado que avisaron la semana pasada por carta tanto al ministerio de Fomento como al de Interior de la posibilidad de esta acción para que veían como el Tsunami Democrático "estaba haciendo una llamada".

Lamentó que no obtuvieron ninguna respuesta ni tampoco han tenido durante este lunes. Díaz afirmó que esto les preocupa y les molesta, en primer lugar porque "no se sabe a qué están" y, en segundo, porque "llueve sobre mojado". En este sentido, ha detallado que se han ido repitiendo los cortes de carretera y ha valorado que todo el mundo "debe tener libertad de manifestarse pero no a costa de la libertad del resto de poder trabajar y circular con normalidad". "Nos sentimos secuestrados por quien organiza estos cortes y absolutamente abandonados por la administración, que debería poner fin a estas circunstancias y no paralizar un país", declaró.

Según Díaz, los efectos de la acción son "similares" a los que ya se vivieron en octubre por las movilizaciones al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo (TS) para el 1-O y que ha resumido en la "imposibilidad absoluta de que el sector del transporte por carretera pueda funcionar con normalidad". Además, dijo que los transportistas que han quedado atrapados en la carretera "no disponen de las mínimas infraestructuras para estar con dignidad".