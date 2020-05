La consejera de Sanidad de Aragón dimite por la presión

La gota que colmó el vaso de la paciencia de los sanitarios se ha convertido en un tsunami que ha arrastrado a la ya exconsejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. Pilar Ventura anunció ayer su dimisión para dejar de ser «un estorbo» y no alargar una situación que se había hecho insostenible tras días de protestas de los sanitarios en toda la comunidad.

La consejera contó ayer con el respaldo del presidente de la comunidad, Javier Lambán, que la acompañó en su alocución, y en la que aseguró que él «jamás» la habría cesado.

Ventura reconoció que se marcha al haber perdido el apoyo de un amplio y movilizado sector del mundo sanitario. «No puedo estar al frente de la sanidad cuando los sindicatos y los colegios profesionales no me aceptan. No quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo». Con estas palabras, concluía su comparecencia, sin preguntas, tras haber reconocido de nuevo su error en el último pleno de las Cortes. Un error que ha pesado más que los posibles fallos que los profesionales sanitarios han ido denunciando en su gestión de la pandemia. Ventura volvió a reconocer que se equivocó cuando afirmó que la elaboración de equipos de protección por parte de los sanitarios había sido «incluso un estímulo» para ellos al ayudar al Salud ante la carencia de materiales en la pandemia. «Desde luego que me equivoqué en mi expresión cuando he ofendido, pero jamás estuvo en mi intención», aseguró.