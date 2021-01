Críticas a Iglesias por comparar a Puigdemont con los exiliados del franquismo

Pablo Iglesias ha generado bastante revuelo político. En la entrevista que concedió al programa 'Salvados' y que se emitió el pasado domingo, el vicepresidente segundo defendió la necesidad de indultar a los presos del 1-O y su vuelta a la política, vio comparable el exilio del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los republicanos que huyeron de España durante el franquismo, y habló de las presiones a las que están sometidos los ministros y cómo algunos acaban sucumbiendo a ellas.

Unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente. Desde la líder de Inés Arrimadas, que ha tachado de "indignidad" el equiparar al político independentista con los que abandonaron España durante la dictadura, al vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonés, que le ha pedido que apueste por la amnistía de los políticos catalanes presos, pasando por la ministra de Exteriores, Carolina Darias, que ha reivindicado que tras años en política nunca ha recibido presiones porque no lo ha permitido.

Similitudes polémicas

Una de las afirmaciones que más polémica ha causado fue la comparativa entre Puigdemont y los exiliados republicanos durante el franquismo. "Lo digo claramente, creo que sí. (...) Lo que hizo fue motivado por sus convicciones", defendió Iglesias al ser preguntado sobre si equiparaba la situación del expresidente catalán con aquellos que abandonaron España tras la guerra civil.

Entre los primeros en reaccionar ha estado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tachado de "absolutamente inadecuada" tal comparación. "Qué estarán pensando cientos de miles de familias de republicanos que tuvieron que irse del país como consecuencia del drama de la Guerra Civil", se ha preguntado el dirigente socialista antes de lamentar el símil con "alguien que claramente ha violentado el orden constitucional a conciencia y se ha fugado además en un país democrático"

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, también lo ha considerado "un insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad". A través de un mensaje publicado en Twitter, la líder de los naranjas ha señalado que la actitud de Iglesias al "comparar a un prófugo de la justicia de una democracia con exiliados de la dictadura es una indignidad". La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, también le ha afeado estas palabras al vicepresidente segundo: "Ahora el fenómeno difama a los exiliados del franquismo". "A este ritmo no le vuelve a votar ni su padre", ha sentenciado.

Estas palabras de Pablo Iglesias son un insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad. Comparar a un prófugo de la justicia de una democracia con exiliados de la dictadura es una indignidad.#SalvadosPablo pic.twitter.com/k9k596bib2 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 17, 2021

Los indultos

El líder de Unidas Podemos apostó este domingo por conceder el indulto a los dirigentes catalanes encarcelados para "velar por el interés del estado". Además, añadió que deberían "estar, no solamente libres, sino representando la ciudadanía que les ha votado". Es decir, reivindicó la vuelta a las instituciones políticas de todos los dirigentes independentistas encarcelados.

"Estas palabras tienen que tener consecuencias y las consecuencias deben ser que se debe apostar por la amnistía y el fin de la represión", ha sentenciado este lunes el vicepresidente de la Generalitat y candidato a las elecciones catalanes de ERC. Además, Aragonés se ha preguntado "qué decisiones va a tomar el Gobierno del Estado del cual Iglesias es vicepresidente para acabar con una situación injusta causa de la represión".

Presiones económicas

Las críticas a Iglesias han llegado desde el propio Consejo de Ministros. Después de que el vicepresidente segundo reconociera ayer que reciben grandes presiones por parte de los poderes económicos y que algunos ministros hacen suyas las premisas de los poderosos, la ministra de Exteriores, Carolina Darias, le ha respondido que a ella nunca la han presionado porque no lo ha "permitido". "Llevo muchos años en política asumiendo responsabilidades desde la oposición y gobierno y en ninguna de mis responsabilidades he sufrido presión, porque tampoco lo he permitido", ha asegurado.