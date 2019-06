Cs acepta que Vox entre en la Mesa de la Asamblea de Madrid

Llegado el momento, Ciudadanos se ha entendido con Vox. El partido de ultra-derecha ocupará previsiblemente uno de los siete puestos de la Mesa de la Asamblea de Madrid, que se constituirá este martes, según informaron fuentes de la formación de Albert Rivera. La noticia llegó este lunes por la tarde, apenas 24 horas después de que Ignacio Aguado, líder de los naranjas en Madrid, se reuniera con Rocío Monasterio, su homóloga en el partido radical, un encuentro que ayudó a mitigar la "humillación" de la que Vox se quejaba ante el veto de Ciudadanos.

Ese órgano rector del Parlamento madrileño estará presidido por Juan Trinidad, diputado naranja, que ha sido vicepresidente primero de la Asamblea en la última legislatura. El número dos de Rivera, José Manuel Villegas, no cerró la puerta a mantener más contactos con los ultras, aunque sostuvo que Aguado y Monasterio no hablaron de la composición de la Mesa. Difícil de creer ya que Trinidad necesita los apoyos de los diputados radicales para ser elegido. Tanto el PP como Cs intentan replicar el modelo andaluz, donde Vox entró en la Mesa del Parlamento, apoyó al candidato del PP (en este caso, Isabel Díaz Ayuso) y finalmente se abstuvo de asumir ninguna consejería, un extremo que la ultra-derecha no ha descartado todavía, aunque esa decisión se conocerá en las próximas semanas.

Murcia y Castilla y León

Los conservadores esperan repetir ese esquema en Murcia, donde este martes también se constituye la Cámara. La presidencia del Gobierno regional, para el PP; la presidencia de la Mesa del Parlamento, para Cs, y una secretaría de ese órgano para Vox.

Más abierta está la negociación en Castilla y León. En esa autonomía, Ciudadanos es bisagra y su candidato, Francisco Igea, ha mostrado predilección por pactar con el PSOE y acabar con los 32 años consecutivos de gobiernos del PP.