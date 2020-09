Cs apoyará la comisión de investigación sobre el PP y la 'operación Kitchen'

La propuesta de PSOE y Unidas Podemos de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el PP y la 'operación Kitchen' sigue sumando apoyos. La última en anunciar que refrendarán la iniciativa ha sido Inés Arrimadas. La líder de Ciudadanos ha asegurado este viernes que su partido votará a favor de indagar en la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luís Bárcenas haciendo uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

"Nosotros siempre hemos apoyado las comisiones de investigación de casos graves de corrupción que están en los juzgados", ha sentenciado en una entrevista en RNE. Lo que no está tan claro es que vaya a apoyar la petición de los morados de llamar a comparecer a Pablo Casado por sus vínculos con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese a que el actual presidente popular no formaba parte de la cúpula del partido durante los años en los que ocurrieron los hecho, entre 2013 y 2015.

Lo que no ha gustado a Arrimadas es que el PSOE tumbara hace apenas unos días la comisión de investigación solicitada por el PP sobre la presunta financiación irregular de Podemos. "Está tapando la corrupción" de sus socios, ha dicho sobre Pedro Sánchez antes de insistir en que socialistas y morados están tratanto de "desviar la atención con otra comisión de investigación de otro caso que también es muy grave".

"No somos como Podemos o el PSOE, a los que les da igual si gobiernan con un partido que está manchado de corrupción", ha sentenciado tras señalar que en su partido se indignan "igual cuando roban los de rojo, como los de azul, los de morado o los del 3%".