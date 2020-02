Cs pide por carta al PP, PSOE y UPyD sumar en Cataluña, País Vasco y Galicia

La gestora de Cs ha enviado una carta a las direcciones del PP, PSOE y UPyD para emplazarles a explorar una candidatura unitaria en las elecciones que previsiblemente se celebrarán este año en Cataluña, Galicia y País Vasco y a la que también quieren sumar a la sociedad civil.

Después de que la semana pasada la gestora activara el grupo de trabajo para iniciar los contactos con los partidos, ahora quiere forzar una respuesta de estas formaciones ante su propuesta electoral transversal Mejor Unidos, teniendo en cuenta que las elecciones vascas podrían adelantarse al 5 de abril.

Así lo ha explicado este lunes la portavoz de la gestora, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido tras la reunión de la dirección interina, donde ha concretado también que las cartas han sido igualmente remitidas a las direcciones territoriales de las tres formaciones y a asociaciones como Sociedad Civil Catalana, S'ha acabat, Covite, Galicia Bilingüe, Foro Económico de Galicia, entre otras.

DE ALONSO A DÍAZ AYUSO

Rodríguez no ha querido entrar en la polémica interna del PP por la candidatura de Alfonso Alonso en Euskadi, que no tiene el aval explícito de Génova, ni tampoco en el rechazo del líder popular gallego, Alberto Núñez-Feijoó, a concurrir con Cs a las elecciones gallegas. "Son cosas que el PP tendrá que dirimir, nosotros no vamos a entrar en eso", ha respondido Rodríguez, que ha quitado importancia a las encuestas que sostienen que en Cataluña tendrían mejor resultado por separado: "Las encuestas son momentos fijos, realizadas en momentos muy concretos".

Sobre la propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de empezar a trabajar ya en la confluencia de PP y Cs en la Comunidad, la portavoz ha insistido en que la idea se plantea en Cataluña, País Vasco y Galicia porque allí hay "un auge de los nacionalismos", que es lo que se trata de atajar con esta iniciativa, ha explicado. "Si mañana sale un partido nacionalista madrileño que ponga en riesgo la igualdad de los españoles, ya veremos", ha ironizado Rodríguez, que ha pedido "un poquito de responsabilidad".

PRIMARIAS TELEMÁTICAS

Por otro lado, ha informado que la gestora ha encargado a la empresa catalana Scytl la organización de las primarias de Ciudadanos, que se celebrarán los próximos días 7 y 8 de marzo; el primer día la votación será telemática, y el segundo en urna para quien opte por el voto presencial.

Tras las presiones de algunos sectores de los afiliados y las irregularidades detectadas en algunos procesos autonómicos, como Castilla y León y Murcia, Cs decidió sustituir el voto telemático por una propuesta mixta.