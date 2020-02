Cs ve «electoralista» el no de Iceta y Feijóo a su partido

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, acusó ayer al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, de rechazar la «unidad constitucionalista» por «cálculos electorales» o por preferir acercarse al independentismo.

En su visita a la feria de la Candelaria de Molins de Rei (Barcelona), Carrizosa apoyó la idea lanzada el viernes por la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, que propondrá a la dirección de su partido que en Galicia, País Vasco y Cataluña busque alianzas con las formaciones constitucionalistas, sin incluir a Vox.

Iceta rechazó con una coalición con el PP y Cs y se postuló como el único candidato que puede ganar al independentismo en las próximas elecciones.

Carrizosa denunció tanto los recelos de Núñez Feijóo como el rechazo explicitado públicamente por Iceta: «Lamento que, unos por cálculos electorales y otros porque prefieran arrimarse más al independentismo», hayan enfriado la perspectiva de una alianza constitucionalista en Galicia y Cataluñaa, dijo, según informa la agencia Efe.

Para Carrizosa, este «pacto transversal entre fuerzas constitucionalistas» en Galicia, País Vasco y Catalunya sería una fórmula electoral excepcional «en tres sitios en los que el nacionalismo y el populismo son un peligro para la convivencia».

Mientras Carrizosa atendía a los medios, un hombre se acercó para insultarlo. Tras este episodio, instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a hablar con Cs y no con «los que insultan a los políticos por sus ideas» y apuntó que Sánchez no debería dejar que los independentistas «marquen los tiempos, se rearmen y elijan el mejor momento para romper España», sino que debería «decir aTorra que ya no es presidente» y que «no puede convocar las elecciones».