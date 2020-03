Cuca Gamarra defiende la presencia del PP en la manifestación: "Las cosas evolucionan; no somos ninguna secta"

La vicesecretaria general de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la presencia de representantes de su partido en la manifestación del 8 de marzo y ha asegurado, respecto a las posibles discrepancias internas sobre este asunto, que "el PP no es ninguna secta".

"Las cosas van evolucionando y a eso es a lo que responde la decisión de acudir, porque la situación se está polarizando y consideramos que ante esa polarización debemos hacer algo", ha explicado Gamarra en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' al ser preguntada por el cambio de posición del PP un año después de haber rechazado sumarse a las movilización del 8 de marzo.

Gamarra ha justificado este cambio en la división que se está intentando generar en la sociedad "entre mujeres buenas y malas" y ha señalado la necesidad de trasladar "un mensaje de unidad". "Cuando hablamos de igualdad no podemos permitirnos el lujo de dividirnos y ese es el principal motor para estar en la manifestaciones como, de una manera muy personal, han estado cientos de mujeres que representan al PP en las instituciones", ha añadido.

DIVERGENCIAS INTERNAS

Gamarra ha defendido, no obstante, la libertad de todas las mujeres de "acudir o no acudir" a las movilizaciones y respecto a las posibles discrepancias sobre el cambio de postura de la formación que lidera Pablo Casado ha explicado que "el PP no es ninguna secta y está muy bien que pueda haber división o diferentes posiciones o ideas".

La dirigente popular ha asegurado que aspira "a formar parte de un proyecto político en el que internamente haya ciertos debates porque la sociedad es muy plural y hay que responder a esa pluralidad".

Y, se definió a ella misma como "feminista" al ser preguntada por la postura de la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que hace un año negó serlo. "Yo lo soy (feminista) y estoy en política para trabajar en este sentido", ha concluido Gamarra.

Por otra parte, la vicesecretaria del PP ha eludido al proyecto de ley de libertades sexuales que está previsto apruebe el Consejo de Ministros al desconocer el texto. Gamarra ha expresado, no obstante, la necesidad de que "cuente con la solvencia jurídica que un texto como este debe tener".