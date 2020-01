Cuixart sale de la cárcel de Lledoners por su primer permiso penitenciario

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido este jueves a las 19.30 horas de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), para disfrutar de su primer permiso penitenciario, de 48 horas, tras haber pasado 822 días encarcelado.

Se trata de la primera vez que el líder soberanista preso dispondrá de un permiso penitenciario, concedido por el Servicio de Clasificación de la 'Conselleria' de Justicia de la Generalitat, tras cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

Cuixart no tendrá agenda pública, según han informado fuentes de la entidad, y se dedicará a estar con su pareja, Txell Bonet, y sus dos hijos. Desde Òmnium reiteran que "está haciendo uso de los derechos que le corresponden como preso político y a los que no renunciará". "No se acogerá a ninguna medida concebida como reinserción o que implique el reconocimiento de ningún delito basado en el ejercicio de derechos fundamentales como avalan posicionamientos internacionales", han añadido estas fuentes.

Asimismo, reiteran que Cuixart entró en prisión como presidente de Òmnium "y, si así lo quieren sus socios, saldrá como presidente de la entidad".

El Servicio de Clasificación resolvió este miércoles favorablemente la propuesta de dos días de permiso penitenciario formulada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners para Cuixart, así como para el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez.