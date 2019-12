La CUP rechaza formar grupo propio con JxCat en el Congreso

Tener grupo propio en el Congreso de los Diputados conlleva ventajas en la dinámica parlamentaria y una mayor inyección económica. Si bien el grupo mixto tiene que repartirse los tiempos de intervención y los asientos en las comisiones, el grupo propio puede gestionarlo de forma interna alternando el partido que hace uso de la palabra pero beneficiándose por igual de los recursos que reciben los grupos con más diputados. Sin embargo, la CUP ha cerrado la puerta a pactar con JxCat esta fórmula porque no comparte "la demanda de unidad basada en términos partidistas". Estos dos grupos cumplen con una de las opciones por la que acceder a forjar este grupo propio: no suman 15 escaños, pero sí superan el 15% de los votos en las cuatro circunscripciones catalanas.

Los republicanos se descartaron de esta ecuación porque sus resultados electorales (13 escaños) ya les garantizan grupo propio. El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, rechazó la propuesta de JxCat al considerándola "contraproducente".

Según fuentes de los anticapitalistas, el ofrecimiento lo hizo Laura Borràs (rediseñando un mensaje que ya había cosido en campaña), pero se decantaron por el 'no' porque eso implicaría una "pérdida significativa de pluralidad para el movimiento independentista". En las sesiones de control, el grupo propio facilita entrar en los cupos de preguntas e interpelaciones al Gobierno, y también registrar proposiciones no de ley en los plenos. Pero la CUP concurrió a las elecciones del 10-N asegurando que iban a alborotar el Congreso y que no participarían de la actividad parlamentaria ordinaria, sino sólo de aquella que sirva para poner "el derecho a la autodeterminación y la amnistía" en el centro del debate. De ahí que limiten sus intervenciones en el posible debate de investidura (dónde oficiarán su negativa a Pedro Sánchez), en el de política general y en el que se discutan los presupuestos.

De todas formas, la decisión final de la CUP se cerrará cuando se constituya el nuevo secretariado nacional de la formación, que se presenta hoy. Una nueva dirección en la que participará la candidata municipal por Barcelona Anna Saliente, que no obtuvo representación en el consistorio, y la exedil del mismo Ayuntamiento, Maria Rovira. Según fuentes de la CUP es "complicado" que esta nueva cúpula se abra a coaligarse con JxCat en el Congreso. "Por los minutos y el dinero, no", zanjan los 'cuperos'.