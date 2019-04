Dimite la portavoz de Ciudadanos en Ponferrada por discrepar con la dirección

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Rosa Luna, ha anunciado este lunes que dimite de todos sus cargos en el Consistorio y el Consejo Comarcal del Bierzo por diferencias con la dirección autonómica del partido. Luna ha explicado en rueda de prensa sus discrepancias con "con la cúpula autonómica", lo que le ha llevado a perder la ilusión con la que empezó su actividad política hace casi cuatro años y no le permite finalizar el mandato. "Soy incapaz de seguir cumpliendo en las actuales circunstancias", ha asegurado Luna.

Aunque ha manifestado que se va con parte de su proyecto realizado, lamenta no haber cumplido con "el sueño que tenía para Ponferrada" y dice que lo mantendrá. Pero lo hará desde fuera de la formación con la que se inició en política, sobre la que ha dicho que sufre "una tremenda inestabilidad interna a nivel autonómico", algo que "atenta" contra sus principios. Ha asegurado que percibe "destrucción" en la formación naranja: "No seré yo la que contribuya a ello y por eso me marcho".

Luna ha agradecido a "algunos" compañeros su apoyo, aunque ha apuntado sentirse "decepcionada" con otros, "en los que he perdido la confianza". Por el momento, ha explicado que deja la política por un proyecto profesional nuevo y culminar sus estudios de Derecho, pero ha dicho que no descarta nada y ha anunciado que hará pública su decisión en próximos días.

"Mi vida cambio en un día", cuando decidió ser cabeza de lista por Ciudadanos, por eso no ha zanjado los rumores abiertos sobre si estará dentro del proyecto del candidato del PP a la Alcaldía, Marco Antonio Morala.