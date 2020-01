EH Bildu asegura que no tiene plan 'antitamayazo' y se abstendrá en la investidura de Sánchez

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado que no tienen plan 'antitamayazo' para el Pleno de este martes, en el que se producirá la votación definitiva para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, más allá de la abstención, y cree que la derecha intentará hacer "descarrilar" al Gobierno. Por ello, ha pedido que se le haga frente "con determinación y sin políticas tibias".

En una entrevista concedida a 'Radio Euskadi', Aizpurua ha apuntado que ella tiene "un mandato clarísimo" de las bases de la coalición y, por ello, hoy se abstendrán. En este sentido, ha apuntado que ellos no tienen "ningún plan" 'antitamayazo', salvo el de abstenerse para "facilitar y no obstaculizar" que Sánchez sea presidente del Gobierno. "No vamos a avanzar en acontecimientos que todavía no se han producido. Sería absurdo decir que no has pensado en esa posibilidad (del tamayazo)", ha añadido.

Tras señalar que EH Bildu es una "fuerza política más", cree que a la derecha le "encorajina bastante" que haya aumentado en número de votos, escaños y haya logrado grupo parlamentario. "En este momento, tenemos todos los derechos que tiene cualquier otro grupo parlamentario, incluido el del respeto, que realmente no se nos tuvo demasiado", ha manifestado.

"FATAL DE CULTURA POLÍTICA EN EL ESTADO"

En este sentido, se ha referido al episodio que se produjo en el pleno de investidura en el hemiciclo, para apuntar que "fue la expresión gráfica" de la "falta de democratización y falta de cultura política en el Estado, fundamentalmente, en la derecha".

En su opinión, es "necesaria una pedagogía antifascista y hay mucho por hacer". De la respuesta del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado su "tono, viendo cómo estaba el ambiente reinante". En cuanto al tema territorial, cree que él replicó "desde su clave", que no es la de EH Bildu, pero considera que "se puede hablar" porque "hay un camino a recorrer".