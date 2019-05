ERC y JxCat vetan la elección de Iceta como senador

ERC y JxCat han vetado la elección de Miquel Iceta como senador. Se escudan en la soberanía del Parlament y, sobre la cortesía parlamentaria, le preguntan al líder del PSC dónde estaba su cortesía cuando se aplicó el 155. En la votación de este jueves el PSC solo tiene garantizado 25 votos a favor, los 17 suyos y los 8 de Cataluña En Comú Podem. En contra, 66: los 32 de ERC, 30 de JxCat, más los cuatro de la CUP, la primera formación que anunció su voto en contra. El PP, como Ciudadanos, han anunciado la abstención.

El último en posicionarse ha sido JxCat, cuyo grupo ha confirmado su 'no' en rueda de prensa. "Votaremos que no porque no corresponde escoger el presidente del Senado, corresponde escoger un senador que defienda la autonomía de Cataluña. Lo que vemos es un intrusismo de Sánchez y del PSOE. Quieren escoger una cosa que no ha sido votada todavía"", ha explicado Albert Batet, que ha afeado que Iceta señalara que, a diferencia de José Montilla, sí que estaría dispuesto a votar otro 155 para suspender el autogobierno catalán. "¿La cortesía dónde estaba cuando se aplicó el 155?", se ha preguntado el portavoz de JxCat, apelando a la soberanía del Parlament y lamentando que no ha habido voluntad de diálogo, acusando a Pedro Sánchez de un "acto de menosprecio al Parlament".

La misma tesis ha defendido, horas antes, antes el del ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, cargando contra la pésima gestión del asunto del presidente en funciones. “Si el líder del PSOE quiere repartir sillas, que no cuente con nosotros. No puede tomar decisiones propias del Parlament y esperar que obedezcamos. No somos súbditos de nadie”, ha señalado un visiblemente enfadado Sabrià. “Exigimos respeto a la institución del Parlament y a los ciudadanos de Cataluña. El ‘no’ es inevitable”.

Sabrià ha lanzado el mensaje al PSOE que “que no cuenten con ERC para hacer márqueting electoral con Iceta". El presidente del grupo parlamentario se ha referido también a la cortesía parlamentaria, al pacto no escrito entre los partidos de apoyarse mutuamente las propuestas de senadores a la que apela Iceta. “Que nadie nos hable de cortesía parlamentaria cuando nosotros nos enteramos por la prensa de la propuesta socialista. No hay cortesía parlamentaria cuando decides encarcelar a tus compañeros de escaño- ha exclamado-. ¿Pensaron en la cortesía parlamentaria cuando votaron el 155? ¿Cuando no se atrevieron a mirar a los ojos de los familiares de los presos? ¿Y cuándo fueron al TC?".

El republicano ha efectuado un distingo entre el caso del primer secretario del PSC y el de otros miembros de partidos pro-155 que si fueron elegidos senadores por designación autonómica, como Xavier García Albiol (PP) o Lorena Roldán (Cs). “En aquellas ocasiones, se entró la propuesta conjuntamente”, es decir, se produjo un diálogo previo.

Minutos antes de esta intervención, Iceta había calificado de “aberración democrática” que se le vetara: “Los grupos que por las razones que sea consideren que no pueden votarme, pueden abstenerse, pueden votar en blanco -ha comentado el líder del PSC-. Lo que no creo que tengan derecho es a vetar esa posibilidad. No ha sucedido nunca en 40 años en ningún lugar de España. Es una reflexión que me gustaría trasladarles”. A esto, Sabrià ha rebatido que "una aberración es que haya presos políticos y que el Gobierno prohíba un debate. Le pedimos a Iceta que reflexione".

ABSTENCIÓN DE CIUDADANOS



Ciudadanos tampoco dará su voto a Iceta y se abstendrá. Roldán lo ha anunciado en La Sexta, alegando que las formas del PSC impiden votar sí, como hicieron los diputados socialistas cuando ella fue designada. El PSC había pedido que la votación, que será secreta y se gana por mayoría simple, se realizara por papeleta y no electrónicamente porque de esta forma no se permite el voto negativo. La Mesa del Parlament ha descartado habilitar esta fórmula que, de facto, aseguraría la designación de Iceta, que solo con su voto ya sería elegido. Los socialistas han presentado reconsideración ya que argumentan que de esta manera se garantizaría que "un trámite de ratificación no pueda ser convertido de manera arbitraria en una fórmula de bloqueo político al candidato".

Sánchez ha criticado el veto independentista al primer secretario del PSC. “No están vetando a Miquel Iceta, están vetando a la convivencia, al diálogo. Demuestran tener miedo a las soluciones, al diálogo", ha asegurado desde un mitin en Donosti. ​El presidente del Gobierno en funciones considera que los independentistas tienen "miedo de decirle a los catalanes que la independencia no va a ser posible y que la única respuesta se llama Constitución y vía estatutaria que defiende el Partido Socialista”. El candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, considera "inconcebible" el veto de los independentistas y ha pedido a ERC que recapacite y cambien de rumbo: "Todavía tienen 24 horas", ha recalcado.