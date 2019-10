Errejón pide colgar banderas de Más País en los balcones tras ser "invisibilizado" por la Junta Electoral

Íñigo Errejón es ya un conocido de la política estatal desde que ayudara en la fundación de Podemos hace más de cinco años. Sin embargo, su nuevo partido, Más País, es completamente nuevo. Y como ya le ocurrió en las elecciones autonómicas y municipales al presentarse con Más Madrid, la Junta Electoral Central le ha dejado fuera del reparto de espacios de propaganda gratuitos en RTVE. Un intento de "invisibilización" que, según el político madrileño, no tendrá efecto porque cuentan con "los balcones de la gente que está harta del bloqueo", a los que ha pedido que cuelguen una banderola de Más País.

Al no tener representación alguna en el Congreso, el partido de Errejón ha obtenido una franja muy pequeña de tiempo del que destina la televisión pública a anuncios políticos durante la campaña electoral. El espacio del que podría disponer en la desconexión territorial de Madrid apenas podría ser utilizado para poner un spot. No obstante, en Más País aseguran no necesitar espacios publicitarios.

"La Junta Electoral quiere invisibilizarnos di 'no' y ayúdanos a llenar España de banderolas", piden a través de su cuenta de Twitter. Un mensaje que llevan repitiendo desde este lunes a través de la red social. Así mismo, Errejón ha asegurado que mientras "mientras el resto de partidos cuentan con espacios" ellos tienen a disposición los balcones de la gente. Una estrategia que emplearon hace seis meses y en la que entregaron más de 10.000 banderolas en la Comunidad de Madrid.