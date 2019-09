Errejón reclama a Podemos que vote a favor de Sánchez y rechaza la mediación del Rey que pide Iglesias

El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha pedido una "solución de mínimos para que eche a andar la investidura", de que Unidas Podemos vote estos días a favor de una investidura de Sánchez y luego poder negociar las condiciones y, si no es posible el entendimiento, repetir elecciones. "No estoy en los equipos negociadores, no me corresponde detallar a mí esa propuesta. Que nos ahorren elecciones y después que se siga hablando. En mi opinión, lo que está pasando ahora es absurdo e intolerable", considera.

En una entrevista a TVE, el líder de Más Madrid se ha mostrado contrario a la petición del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de pedir al rey que convenza a Sánchez de que la coalición sería la mejor fórmula porque entiende que "va más allá de su papel como jefe de Estado". También ha reprochado a PSOE y Podemos que utilizaran la posibilidad de que Más Madrid concurriera a nuevos comicios "como una amenaza durante las negociaciones".

Errejón ha señalado también que "sería precipitado" y "hoy no tiene encima de la mesa" que su partido se presente a una nuevas elecciones generales porque a su juicio aún pueden evitarse a través de una fórmula que consista en que Unidas Podemos vote la investidura de Pedro Sánchez y luego sigan negociando. Así, cree que "lo más dramático" de la situación política actual en España es que quienes colocan a los ciudadanos en la tesitura de volver a votar en noviembre "solo aspiran al mismo resultado, en el mejor de los casos". "Quienes provocan elecciones se van a tener que volver a sentar para negociar lo que no han sido capaces de a hacer ahora. Es un panorama absurdo y ridículo", ha criticado.

¿NUEVO PARTIDO?

El 'exnúmero dos' de Podemos no ha descartado totalmente que su nuevo partido se presente a las elecciones generales si finalmente se repiten, "hoy no estamos en eso", y ha afirmado que en estos momentos "no conviene que haya más ruido". "Por responsabilidad estamos a trabajar en Madrid y los otros tiene que trabajar para no repetir elecciones. Llegar a un acuerdo es mejor que tirar los dados. No debe de haber elecciones. Nosotros no vamos a ser factor de inestabilidad y ruido. Estamos haciendo nuestro trabajo en Madrid. Nosotros no estamos en campaña, campaña ya hemos tenido muchas", ha reiterado.

El político madrileño teme que el PSOE esté forzando unas nuevas elecciones para luego llegar a algún acuerdo con el PP. "Eso es un fraude por parte del candidato del No es No. Fue el acercamiento del PP y PSOE el que precipitó la crisis política en 2011. Por eso hay que llegar a un acuerdo progresista. Si dentro de tres meses se ha roto, al menos que lo habrían intentado. La discusión circular no es quien tiene la culpa de los platos rotos, lo importante es que lo vamos a pagar todos. Hay que salir del bucle", ha manifestado.

Errejón también ha aludido a la posibilidad de un abstención entre el electorado de izquierdas en unas nuevas elecciones fruto del "cabreo y el enfado". "El mejor resultado posible sería una mayoría ajustada del bloque progresista. El mejor resultado el que aspiran es este. Otros escenarios serían la abstención, el enfado, la preocupación y regresar al inmenso divorcio entre los políticos y ciudadanía y ahí siempre ganan los conservadores. Sería peligrosísima esa abstención, me ponga el modo preocupación", ha apuntado.

Por todo ello, Errejón ha insistido en la "solución de mínimos para que eche a andar la investidura" de que Unidas Podemos vote estos días a favor de una investidura de Sánchez y luego poder negociar las condiciones y, si no es posible el entendimiento, repetir elecciones. "No estoy en los equipos negociadores, no me corresponde detallar a mí esa propuesta. Que nos ahorren elecciones y después que se siga hablando. En mi opinión, lo que está pasando ahora es absurdo e intolerable", considera.