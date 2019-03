La extremeña Mª Eugenia Rodríguez Palop, número 1 de Podemos a las europeas

A 48 horas del regreso de Pablo Iglesias al panorama político, el candidato de Podemos a las elecciones europeas, Pablo Bustinduy, renunció a encabezar el proyecto morado en los comicios de mayo. La «difícil decisión» se debe, según señaló, a no «tener la entereza y las fuerzas necesarias para asumir una responsabilidad pública tan importante». No obstante, su salida de la política no es total y seguirá al frente de la Secretaría Internacional del partido. Será la profesora universitaria experta en derechos humanos María Eugenia Rodríguez Palop, procedente de Extremadura (concretamente de la localidad pacense de Llerena), quien sustituya a Bustinduy como «número uno» a Europa.

Palop ya asesoró al grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso. Ayer dejaba este mensaje en la red social Twitter: «Frente a la extrema derecha, seguiremos construyendo una Europa para todos, sin muros, feminista y ecologista». Y agradecía a Pablo Bustinduy su trabajo de estos años. «Nos has dejado muy bien señalado el camino. Espero tenerte cerca», añadía.

La decisión de Bustinduy agrava la crisis de Podemos que, en dos meses, ha perdido a dos de sus cabezas de lista más mediáticos -el primero fue Íñigo Errejón-. El politólogo madrileño formó parte del partido desde sus inicios en 2014. Su relación con Pablo Iglesias fue siempre cercana y el secretario general del partido llegó a situarle como un ministrable en un hipotético gobierno del que formara parte, pero siempre ha estado más cerca de Errejón.

Ahora, deja la primera línea de la política. «Es una decisión personal, de mi entera responsabilidad, pero no tengo dudas de que dar el relevo es una decisión virtuosa», admitió Bustinduy que antes de dar este paso atrás había dejado cerrada su sustitución. «La candidatura europea va a quedar en las mejores manos imaginables», apuntó en referencia a Rodríguez Palop.

LA JUEZA ROSELL / Además, a cuatro días de que finalice el plazo para registrar las listas al Congreso, Podemos recupera a la jueza Victoria Rosell como candidata por Las Palmas. Rosell ya se presentó a la Cámara baja en las elecciones de 2015 pero dimitió debido a una querella que interpuso el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria contra ella y que, finalmente, terminó archivada.