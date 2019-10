Los Franco denuncian registros por sospechas de haber grabado la inhumación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Hay muchas personas que no saben, otras que no quieren saber, lo indefenso que estamos millones de españoles frente al partido socialista. La familia Franco con recursos y otros como yo sin recursos, estamos desamparados por un poder politico que vive la vida bella, el PSOE por fascista y el PP por dejación... Así nos va. Que no se alegre hoy nadie porque lo mismo que han pisoteado a unos, el PSOE seguirá pisoteando a cualquiera. ¿Democracia?, ¿debemos seguir la democracia del plagio y el arribismo?