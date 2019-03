Los Franco rechazan otra vez el traslado del dictador

«Se recuerda al Consejo de Ministros que los restos mortales del Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde no son de su propiedad, ni constituyen un bien de dominio público del que el Gobierno pueda disponer a su antojo», dice un escrito que ha sido presentado por los nietos del dictador esta mañana en el complejo de Moncloa. A 48 horas de que expirara el plazo de 15 días concedido por el Gobierno, los Franco han presentado su contestación negándose una vez más a la exhumación del Valle de los Caídos y, pese a no señalar lugar concreto de reinhumación, no renunciando a la posibilidad de la cripta de la catedral madrileña de La Almudena. Además, la familia presentará hoy un recurso ante el Tribunal Supremo con, entre otros, el argumento enviado al Gobierno de que considera «nulo de pleno derecho» el acuerdo del Consejo de Ministros que ordenaba la exhumación del dictador.