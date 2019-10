El Gobierno tomará "decisiones" si Bélgica no entrega a Puigdemont

El Gobierno "no entendería" que las autoridades de Bélgica no entregaran al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras la sentencia condenatoria en el juicio del procés, según ha señalado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.

Calvo ha ido más allá y ha recalcado que desde el Ejecutivo español "no se entenderá" que el Estado belga no entregue a "quienes están huidos de la justicia española". "Interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima se le niegue la entrega después de tener la sentencia del Supremo, para igualdad en la justicia", ha subrayado, añadiendo que si se produce ese escenario tomaría "decisiones".

🔴 @carmencalvo_ : “Desde el Gobierno no entenderemos que Bélgica no entregue a quienes están huidos de la justicia española”#CalvoEnOndaCero

En una entrevista en 'Onda Cero', ha indicado que desde el punto de vista jurídico "es difícil" que no se autorice la entrega. "Hay un listado más o menos automáticos de delitos cotejados en las diferentes legislaciones penales. Los que ahora se constatan para la activación de la euroorden debería actuar así", ha explicado.

La Fiscalía belga pedirá este martes al Tribunal de primera instancia de Bruselas que ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española.