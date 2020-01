El Gobierno ve "inquietante" que el PP defienda la censura parental

El Gobierno considera que el debate en torno a la censura parental es, en realidad, un nuevo episodio de la batalla cultural con el que la ultraderecha trata de dinamitar los consensos que España ha mantenido desde la vuelta de la democracia. En esa disputa, el Ejecutivo se muestra preocupado porque el PP, un partido de Estado, se sume a la posición ideológica de la ultraderecha en lo que, opina, es en realidad un ataque contra la educación pública como mecanismo de reducción de desigualdades sociales.

Desde esa tesis, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha admitido la "inquietud" del Gobierno sobre este asunto y ha llamado al partido conservador a volver al consenso sobre la escuela pública. "Lo que resulta inquietante es que el líder del PP haya caído en esto, no solo en el fondo sino también en las formas. No son las que corresponden a un líder del PP es un partido que ha gobernado y gobierna en muchos territorios. Esto inquieta", ha señalado, a as puertas de la reunión de subsecretarios preparatoria del Consejo de Ministros que se celebrará este martes. "En democracia todos nos pertenecemos a nosotros mismos", ha opinado.

"Si el señor Pablo Casado está dispuesto a alcanzar acuerdos de envergadura que empiece por no inquietarnos con lo que opina sobre la educación pública", ha reprochado. A su juicio, la defensa de la censura parental "ha sido una arremetida contra la educación pública, que es la máquina de generación de igualdad para todos y todas independenitntemente del lugar de naciiento, de la raza, de la religión y de la edad". Ha lamentado la deriva del partido conservador y ha pedido que se avenga a negociar desde los consensos democráticos. "El PP debería no inquietar con esto, no dejarse arrastrar por la ultraderecha y no arremeter contra la educación pública que es la que nos iguala absolutamete a todos. Ahí podríamos empezar a trabajar", ha enfatizado.

Calvo ha desvelado que el Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar dos medidas "prioritarias". No ha querido concretarlas (se espera que Pedro Sánchez pueda hacerlo este lunes por la noche, en la entrevista en TVE), pero sí ha admitido que una de ellas es de carácter social y otra de ámbito económico, sin ser ninguna de ellas proyecto de ley.

Aunque el presidente había situado entre las prioridades de "urgentes" la ley de protección a la infancia y la ley de eutanasia, lo adelantado por Calvo no indica que puedan ser estas materias. Sí que cobra fuerza que se valide el aumento de sueldo comprometido con los funcionarios. El incremento del salario mínimo se demorará algo más puesto que es necesario primero el diálogo entre sindicatos y empresarios.

REUNIÓN CON TORRA

La vicepresidenta no ha confirmado qué día se reunirá el presidente con Quim Torra pero, más allá de la fecha, ha subrayado la importancia del diálogo. "Si va a ser a dos días o en tres, de verdad es una cuestión que siendo importante no es la mayor". Sánchez estará martes y miércoles en el foro económico mundial de Davos, lo que ha disparado las especulaciones del "En cuanto el presidente y el 'president' ajusten agendas se hablará", ha zanjado.