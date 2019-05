Hernando a Romeva tras jurar el cargo en el Senado: "Que se joda"

Antonio. El que ha insultado es el prepotente Rafael Hernando. Éste, de momento, no tiene la obligación de presentarse, cada día de juicio, delante del juez Marchena, no ha sido Raül Romeva. Raül Romeva es un ejemplo de lo que es una persona entregada a las causas sociales, pacifistas y democráticas. Muy lejos de los señores Hernando y Marchena (por mucha toga que use). Y aprovechando para decirle a rotoo que por escribir con mayúsculas no se tiene más razón. Primero hay que saber de quien y de qué se habla para poder opinar con un poco más de información.