Iglesias confirma su presencia en la mesa de diálogo

Ya lo comenté hace poco, aparte de lo que piense Iglesias, que ni se siente español ni nada, habla de su país un país que se la trae al fresco. Aclarado esto, si, cederemos, y cambié mi postura, estoy a favor de la independencia de Cataluña y País Vasco, mi voto a favor lo tienen, es lo que ha votado España y consecuentemente España está a favor, el gobierno que representa a España dialogará, cederá y habrá un referéndum cuando todo se calme un poco, un referéndum vinculante, aunque no se atreven aún a dar ese paso. Lo harán en estos cuatro años. Y por mi parte, conforme. Ahora me preocupa más mi región, el resto realmente ya me es indiferente, y aquí tenemos un gobierno que no se preocupa por su región, eso si es lo preocupante, que diferentes somos a los catalanes y vascos. Pero que diferentes y no en el buen sentido. Una región tercemundista y tan felices.